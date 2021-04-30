BARTIN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YOLCU SAYISINDA DÜNYADA 9'UNCU, AVRUPA'DA 3'ÜNCÜYÜZ - Son Dakika

BARTIN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YOLCU SAYISINDA DÜNYADA 9'UNCU, AVRUPA'DA 3'ÜNCÜYÜZ
30.04.2021 18:28
BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valisi Sinan Güner'i ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.
BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valisi Sinan Güner'i ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti. Cuma namazını Şadırvan Camii'nde kılan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz Sahil Yolu Projesinin Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu bölümünde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı inşaat alanını inceledi.
Son Dakika Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti