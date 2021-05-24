Son dakika haber... BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA DEMİR YOLU PAYINI YÜZDE 5'E YÜKSELTECEĞİZ - Son Dakika

Son dakika haber... BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA DEMİR YOLU PAYINI YÜZDE 5'E YÜKSELTECEĞİZ

24.05.2021 17:07
Son dakika haber... BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA DEMİR YOLU PAYINI YÜZDE 5'E YÜKSELTECEĞİZ, System.String[]

Son dakika habere göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a, demir yolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a, demir yolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Yolcu taşımacılığımızın da yüzde 1,3'ünü oluşturan demir yolları payını Cumhuriyet'imizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde yüzde 5'e yükselteceğiz dedi.

Bakan Karaismailoğlu, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Çankırı'ya geldi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i makamında ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Çankırı Makas Fabrikası'na geçerek, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, bu fabrikanın kurulduğu yıldan itibaren kendini sürekli yenileyen, gerek teknoloji gerekse personel eğitimi konusunda yeniliğe açık olduğunu ve fabrikanın tek tip makas üretiminden 17 tip farklı makas üretme kapasitesine ulaştığını belirterek, burada üretilen makasların yüzde 93 oranında yerli ve milli olduğunu söyledi.

'DEMİR YOLU AĞIMIZI, 12 BİN 803 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, hükümetleri döneminde ülke genelindeki ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını kaydeden Karaismailoğlu, Bu devasa yatırımlarımız içinde demir yolları 202,2 milyar lira ve tüm yatırımlar içindeki yüzde 18,6'lık oran ile ikinci sırada yer almaktadır. Demiryollarında, 1213 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşa ettik. Toplam demiryolu ağımızı, 12 bin 803 kilometreye çıkardık dedi.

2003'deki sinyalli hat uzunluğunu yüzde 161 artışla 6 bin 526 kilometreye, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 176 artışla 5 bin 753 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, Hızlı tren sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi, dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6'ıncı YHT işleticisi ülkesi yaptık. 2020 yılına damgasını vuran pandemi döneminde özellikle uluslararası yük taşımacılığı ağırlıklı olarak demiryoluna yönelmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle, demiryolundaki taşınan yük miktarında bir önceki yıla göre yüzde 35 artış olmuştur diye konuştu.

'YOLCU TAŞIMACILIĞINDA DEMİR YOLU PAYINI YÜZDE 5'E YÜKSELTECEĞİZ'

Bakan Karaismailoğlu, dizel elektrikli, lokomotif, demiryolu bakım araçları, demiryolu araçlarının modernizasyonları, tren kontrol yönetim sistemi, vagon, dizel motor üretimlerine devam edilirken aynı zamanda milli demir yolu araçlarının geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları da yürüttüklerine dikkat çekerek, şöyle dedi

2023'te yatırımlardaki demiryolu oranını yüzde 60'a, demiryolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Yolcu taşımacılığımızın da yüzde 1,3'ünü oluşturan demiryolları payını Cumhuriyet'imizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde yüzde 5'e yükselteceğiz. Demir yollarımızda yerli ve milli teknolojilerini üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için seferberlik başlattık. Pekin'den başlayan, Hazar Denizi'ni geçip, ülkemizden Avrupa'ya ulaşan demir ipek yolu üzerinde yer alan demir yolu ağlarımızı yenilemek, akıllı sistemlerle donatmak, demir yolu rayı ile birlikte lokomotif, vagon ve sinyalizasyon sistemlerinin yerli ve milli olarak yenilenmesi temel hedefimizdir.

'ÇAMLICA KULESİ'Nİ CUMARTESİ GÜNÜ HİZMETE AÇIYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu daha sonra çevre yolu inşaatında incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, Çankırı çevre yolu projesi de dahil, yaptıkları her yol, köprü, tünel, liman, havaalanının Türkiye'yi parlak geleceğe taşıyacak lojistik altyapı bileşeni olduğunu belirterek, şunları söyledi

İşte bu yüzden, bugüne kadar, devlet, özel sektör ve milletimizle el ele vererek, ulaşım ve haberleşme alanında 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yaptırım yaptık. Türkiye'nin 10 yıl, 50 yıl hatta 100 yıl sonrasını düşünerek hayata geçirdiğimiz bu projelerin daha bugünden ekonomimize büyük geri dönüşleri olmuştur. Yatırımlarımızın 2003-2020 yılları arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılamıza toplam 395 milyar dolar, üretime de 838 milyar dolarlık katma değer getirmiştir. Bunun yanında yatırımlarımız sayesinde yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleştirilmiştir. Türkiye'yi doğudan batıya kuzeyden güneye mükemmel bir ulaştırma altyapısına kavuşturan bu yatırımlarımızdan birini daha Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettiği bir törenle 21 Mayıs Cuma günü hizmete açtık. Bir başka büyük açılış törenimiz de 29 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. İstanbul'umuzun güzel silüetini anten çöplüğünden kurtararak, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan Çamlıca Kulesi'ni hizmete açıyoruz. Yayıncılık hizmetlerini bir süredir başarı ile sürdüren 365 metre uzunluğundaki Çamlıca Kulesi, Bundan böyle İstanbulluların ve tüm halkımızın eşsiz İstanbul manzarasını izleyebileceği seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecektir.

Son dakika haber... BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA DEMİR YOLU PAYINI YÜZDE 5'E YÜKSELTECEĞİZ
Son dakika haber... BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA DEMİR YOLU PAYINI YÜZDE 5'E YÜKSELTECEĞİZ
Son dakika haber... BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA DEMİR YOLU PAYINI YÜZDE 5'E YÜKSELTECEĞİZ
Son dakika haber... BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA DEMİR YOLU PAYINI YÜZDE 5'E YÜKSELTECEĞİZ

Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA DEMİR YOLU PAYINI YÜZDE 5'E YÜKSELTECEĞİZ - Son Dakika


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