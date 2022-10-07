BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ AÇILIŞINA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ağırlıklı olarak fen ve teknoloji alanında yoğunlaşacak lisenin nitelikli gençlerin yetişmesine vesile olacağını söyledi. Karaismailoğlu, Bu nedenle bugün yalnızca bir lisenin açılışını yapmıyor, aynı zamanda geleceğimizin umut tohumlarını da bugünden ekiyoruz. Yurdu, konferans salonu, modern derslikleriyle gençlerimizin ve eğitimcilerimizin ihtiyaçlarına uygun imkanların sunulduğu bu ilim irfan yuvasında milli ve manevi değerlere sahip nice gençler yetişecek. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz siz genç kardeşlerimin bu teknolojileri yakından tanımanız ve öğreneceğiniz yabancı diller sayesinde, dünyanın her bir yerinde bizi temsil etmenizi gönülden temenni ediyorum. Sizler adına ve Türkiye'mizin geleceği adına heyecanlıyım, mutluyum. 'Göz aydınlığımız' olan gençlerimizin eğitimlerine yapılan her katkı, ülkemizin aydınlık geleceği için bir adımdır? dedi.

'5G İLE HAYATIMIZA HIZ KATACAĞIZ'

Son 20 yılda, ülkede sağlanan huzur ve istikrar ortamıyla birlikte bilim ve teknoloji konusunda da milli bilincin gelişip, güçlendiğini kaydeden Karaismailoğlu, 'Teknofest kuşağı' dediğimiz bu gençlerimizin heyecanlarını, ülkemizin kalkınmasına yönlendirmek, onların önlerini açmak bizim öncelikli hedeflerimizdendir. Biliyorsunuz; Türksat 5A ve 5B haberleşme uydularımız 2021 yılı içinde başarı ile uzaya gönderdik. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A uydumuzu da cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde uzaya göndereceğiz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz 5G teknolojisine yakın zamanda geçeceğiz. 5G ile hayatımıza hız katacağız. 5G için yaptığımız çalışmalar aynı zamanda 6G teknolojilerinin de zeminini oluşturacak. Bu okullarda eğitim gören gençlerimiz, yakın zamanda Teknofest yarışmaları başta olmak üzere TÜBİTAK ve diğer sayısız uluslararası bilim kurullarında, üniversite ve yarışmalarda boy gösterecekler diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, lisenin açılışı gerçekleştirildi. (DHA)