Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bor Terminal Kavşağı'nda incelemelerde bulundu Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Ata Sanayi Geçidinde inceleme yapması Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Ankara-Niğde Otoyolu Niğde gişelerinde yetkililerden bilgi alması NİĞDE - Bir dizi ziyaret...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bor Terminal Kavşağı'nda incelemelerde bulundu
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Ata Sanayi Geçidinde inceleme yapması
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Ankara- Niğde Otoyolu Niğde gişelerinde yetkililerden bilgi alması NİĞDE - Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Niğde'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bor terminal kavşağı, Niğde- Kayseri kara yolu Ata Sanayi geçidi, yapımı devam eden Tepeköy- Çiftlik yolu şantiye alanını ve Ankara-Niğde Otoyolu Niğde gişelerini ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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