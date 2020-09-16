Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bor Terminal Kavşağı'nda incelemelerde bulundu

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Ata Sanayi Geçidinde inceleme yapması

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Ankara- Niğde Otoyolu Niğde gişelerinde yetkililerden bilgi alması NİĞDE - Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Niğde'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bor terminal kavşağı, Niğde- Kayseri kara yolu Ata Sanayi geçidi, yapımı devam eden Tepeköy- Çiftlik yolu şantiye alanını ve Ankara-Niğde Otoyolu Niğde gişelerini ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.