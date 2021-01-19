Bakan Karaismaioğlu: "(AKM-Gar-Kızılay Metrosu) 2022'nin sonunda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız" - Son Dakika

Bakan Karaismaioğlu: "(AKM-Gar-Kızılay Metrosu) 2022'nin sonunda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız"
19.01.2021 13:17
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Bakan Karaismailoğlu'nun projesinin açılış butonuna basması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Bakan Karaismailoğlu'nun projesinin açılış butonuna basması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar- Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı. (2)
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