Bakan Karaismaioğlu: Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek (2) - Son Dakika

EDİRNE'DEN GAZİANTEP'E HIZLI TREN AĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'de katıldığı programda Edirne- Kırklareli Yolu İskender- Sazlıdere Varyantı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bakanlığın yaptığı yatırımlara değindi. Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Projesi bittikten sonra vatandaşın Gaziantep'e kadar kesintisiz gidebileceğini söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye genelinde, dünya ölçeğinde projeler yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde, Çerkezköy- Halkalı kısmında yüzde 15'ler seviyesine gelindiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah hızlı şekilde devam ediyoruz. Halkalı- Çerkezköy arası için de finansman görüşmelerimize devam ediyoruz. İnşallah orasının ihalesini yaptığımızda Edirneli bir vatandaşımız trene bindiğinde buradan Ankara 'ya kadar gidebilecek. Hatta önümüzdeki yıllardan buradan Gaziantep'e kadar gitme imkanı olacak. Edirne- Halkalı- Ankara- Konya- Eskişehir ve hatta Sivas 'a da gidebilecek direk hızlı trenle. Devamındaki projelerimiz Konya, Karaman Mersin , Gaziantep'e kadar bir hızlı tren ağı. Bir taraftan kara yolu bir taraftan hızlı trenler. Ülkemizin her tarafında hummalı bir çalışma var" dedi. 'ÇANAKKALE 1915'İ DAHA ERKEN DE AÇABİLİRİZ' Yapımına devam edilen Çanakkale 1915 Köprüsü'nün de planlanandan önce açılabilme ihtimali olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu projelerin devamı olarak ülkemiz için dünya ölçeğinde projelerden bir tanesi Edirne'mizi de çok yakından ilgilendiren Çanakkale 1915 Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var. Ülkemize çok değer katacak projelerden bir tanesi. Orada da inşallah 2022 yılı 18 Mart tarihinde tamamlamayı hedefledik. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken de açabilme ihtimalimiz var. 2023 metre açıklığı ve 318 metrelik kule ayaklarının yüksekliğiyle dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi" diye konuştu. 'BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA YÜKSELTİYORUZ'

Açılışı gerçekleştirilen Edirne- Kırklareli yolu İskender- Sazlıdere Varyantı'na da değinen Bakan Karaismailoğlu, "Bugün açılışını yaptığımız varyant ise Edirne İl sınırı içindeki 42.5 ile 47.5 kilometreler arasındaki 5 kilometrelik kesimdir. Bu kesim üzerinde 3 adet kavşak, 1 adet köprü, 3 adet alt geçit ve 8 adet menfez bulunmaktadır. Bugün büyük bir gururla Edirne-Kırklareli Yolu'nun İskender- Sazlıdere Varyantı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yolumuz, Doğu-Batı koridorundaki D-020 aksının önemli bir parçasıdır. Tek yol şeklindeki mevcut yolu 2x2 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltiyoruz" dedi.