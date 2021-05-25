Bakan Kasapoğlu, 12 yaşındaki Yılmaz'ın bisiklet isteğini yerine getirdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun'un Görele ilçesinde ikamet eden 12 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz'ın bisiklet talebini yerine getirdi.

Mehmet Gürel İlk ve Ortaokulu Öğrencisi Yılmaz, 25 Eylül 2020 tarihinde ilçeyi ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'na, bisiklet isteğini iletti.

Oğuz Yılmaz, Bakan Kasapoğlu tarafından kendisine iletilmesi için gönderilen bisikleti Görele Belediyesi'nden teslim aldı.

Bakan Kasapoğlu'na isteğini yerine getirdiği için teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Görele Belediye Başkanımız Tolga Erener, bisikletimin geldiğini söyledi ve beni evimden alıp bisikletimi bana teslim ettiler. Çok mutlu oldum. Bakanımızdan Allah razı olsun. Koronavirüs salgını bittiğinde inşallah ben de bisiklet turlarına katılabileceğim."