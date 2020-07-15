Bakan Kasapoğlu "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü"ne katılan motosikletçilerle bir araya... - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü"ne katılan motosikletçilerle bir araya...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan konvoya katılan motosikletçilerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan konvoya katılan motosikletçilerle bir araya geldi.

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Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konvoy halinde Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket eden motosiklet tutkunları, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'ya ulaştı.

Başkentte, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sürücüleri bakanlık binası önünde karşıladı.

Bakan Kasapoğlu, motosikletçilerle bir araya gelişinde yaptığı konuşmada "Bugün millet olarak çok önemli bir mücadelenin yıldönümünü yaşıyoruz. Bu milletin ikinci bir İstiklal Mücadelesi'ni o gece hep birlikte yaşadık. Bu vesileyle şehitlerimizi minnetle rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizi de onların kahramanlığı onlara da tabii ki şükran doluyuz, minnet doluyuz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Bu milletin atalarında ve torunlarında olan bu asil ruh ilelebet devam edecek. Bu şanlı bayrağı hiç bir örgütün, hiç bir hain odağın emellerine yar etmeyeceğiz. Umudumuz, ümidimiz her şeyimiz gençlerimiz, 15 Temmuz gecesi bu mücadelenin en ön safında yer aldılar. Onlarla birlikte çok daha güçlü, çok daha aydınlık yarınlara yürüyeceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonunun çok önemli bir program icra ettiğini belirterek, "Federasyonumuzu tebrik ediyorum, sembol bir program ortaya koyuyorlar. Tüm arkadaşlarımıza başkanımıza müteşekkirim. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrinde sona erecek bu program, bu vesileyle hem onu hem diğer şehitlerimizi de rahmetle minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra konvoyda bulunan yaklaşık 50 motosikletçiyi, Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz hain darbe gecesinde darbecilerin bomba attıkları Özel Harekat Polisleri Yerleşkesi'ne uğurladı.

Ankara'daki törenin ardından konvoy, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü'ne katılan motosikletçilerle bir araya... - Son Dakika
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