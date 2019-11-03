Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl 41'incisi düzenlenen İstanbul Maratonu öncesinde 14 ayrı daldan 21 Avrupa ve dünya şampiyonu ile 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Barış Pınarı Harekatı'nı da unutmayan Bakan Kasapoğlu ve sporcular, dua edip asker selamı verdi. "Asya ve Avrupa'yı birleştireceğiz, gönülleri birleştireceğiz" diyen Bakan Kasapoğlu "Şampiyonlar, rekortmenler üreten ülkenin gençliği, hep daha fazlası geleceği için 'unutulacak başarılar' için gerekli desteğe sahip. Her biri ayrı değerdeki başarılar, bir öncekini unutturana dek çabamız sürecek" ifadelerini kullandı.

Dalış Dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Karate Avrupa ve Dünya Şampiyonu Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa şampiyonu Alparslan Yamanoğlu, Boksta Dünya ikincisi Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Cimnastikte Dünya şampiyonları İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, güreşte dünya ikincisi, Süleyman Atlı, dünya üçüncüsü Cenk İldem ve Avrupa şampiyonu Atakan Yüksel, Avrupa şampiyonu özel sporcular Rıdvan Yalçın ve Merve Uzun ile Avrupa ikincisi Furkan Demir, bedensel engelli sporcular, yüzmede dünya üçüncüsü Beytullah Eroğlu, atıcılık dünya üçüncüsü Ayşegül Pehlivanlar, Avrupa ve Dünya şampiyonu atlet Ramil Guliyev, Avrupa şampiyonu Yasmani Coplello, İslam Dayanışma Oyunları dördüncüsü Tuğba Güvenç ve Yürüyüş dünya beşincisi Salih Korkmaz, öncü sporcular olarak Gençlik ve Spor Bakanı'nın yanında yer aldılar.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE GENÇLERE YOL AÇIYORUZ"

'İstanbul senin, durma koş' sloganı ile gerçekleştirilen organizasyonun Bakan Kasapoğlu, start öncesi konuşmasında, genç nüfus yapımıza işaret etti. Sporda kalıcı başarılar için çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Bir kez daha birlik ve beraberliğimizin simgesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hareketlenecek, azim ve kararlılık simgesi, maraton heyecanı yaşayacağız. Asya ve Avrupa'yı birleştireceğiz, gönülleri birleştireceğiz. 83 milyona dayanan nüfusumuzun, yaklaşık %37'si 25 yaş altında. 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında, 25 yaş altı nüfusumuz, 33 milyona gelecek. Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerimiz için çalışmaya, onların yollarını açmaya, onlara yol arkadaşı olmaya devam ediyoruz" dedi.

"GÜÇLÜ BİR SPOR ALTYAPISIYLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

Bu çalışmaların meyvelerini toplayacaklarını belirten Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "O kadar çok şampiyonluk elde edelim ki, bir sonraki bir öncekini unuttursun. Şampiyonlar, rekortmenler üreten ülkenin gençliği, unutulacak başarılar için gerekli desteğe sahip. Her biri ayrı değerdeki başarılar, bir öncekini unutturana dek çabamız sürecek. Bu çaba, güçlü bir biçimde sürerken özverili çalışmalarıyla çabamızı karşılıksız bırakmayan tüm milli sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Uzun vadeli spor stratejimiz çerçevesinde çok güçlü bir spor altyapısıyla geleceğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

- Kasapoğlu