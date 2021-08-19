Üye Girişi
Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı

19.08.2021 14:30
Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türk sporcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyarak, ülkeyi gururlandıracaklarına emin olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türk sporcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyarak, ülkeyi gururlandıracaklarına emin olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türk sporcuların, İstanbul Havalimanı'ndan Japonya'ya uğurlanması töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Büyük gün geldi. Heyecanınız, inancınız, motivasyonunuz hepinizin gözlerinden okunuyor. İnancınıza, gayretinize şahidiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. En içten başarılar diliyoruz." dedi.

Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuları da 16 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan uğurladıklarını hatırlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Onlar olimpiyat tarihimizde pek çok ilke imza attı. Rekorlar kırdılar, ülkemize döndüler. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiler, tarih yazdılar. 84 milyon sporcularımızla gurur duydu. Tokyo 2020 hikayemiz, tarih yazma sürecimiz henüz bitmedi. Siz değerli sporcularımız, bugün çıktığınız bu yolculukta kaldığı yerden tarih yazmaya devam edeceksiniz. Türkiye'nin 2020 hikayesini en güçlü şekilde sürdüreceksiniz. Performansınız, kişiliğiniz, karakterinizle tüm dünyanın takdirini toplayacaksınız. Sizler orada ter dökerken, bilmenizi isterim ki aziz milletimiz, 84 milyon da sizlerle ekranları başında ter dökecekler, dua edecekler. Sizinle heyecanlanacak, sizinle sevinecekler. Tüm Türkiye olarak güçlü şekilde 'Biz hep bir ve beraberiz.' mesajını vereceğiz." diye konuştu.

Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesinin ardından geride kalan yıl tüm sporcuların büyük bir gayret gösterdiğine şahitlik ettiklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Bir yıl boyunca bir araya geldik. Her zaman sizin inancınıza, umudunuza, heyecanınıza şahitlik ettik. Sizler bu süreci fırsata dönüştürme noktasında her zaman kararlı olduğunuzu ortaya koydunuz. Hedefinizi her daim sürdürdünüz. Bizler de bakanlık olarak, Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, federasyonumuz ve ailelerinizle birlikte imkanları güçlendirmenin gayreti içinde olduk. Şimdi hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürme, tarih yazma zamanı. Girdiğiniz her mücadelede, şanlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmanın, İstiklal Marşı'mızı dinletmenin mücadelesini vereceksiniz. Olimpiyat ve paralimpik oyunları bir sporcu için en önemli seviyelerden bir tanesi. Her sporcu bu oyunlara katılıp ülkesini temsil etmenin, o gururu yaşamanın hayalini kurar. Sizler, her biriniz bu görevi yerine getirene kadar pek çok önemli sürece imza atan, tarih yazan arkadaşlarımızsınız. İstiklal Marşı'mızı dünyanın pek çok ülkesinde okuttunuz. Kırdığınız rekorlar, kazandınız madalyalar ile spor tarihimize büyük bir zenginlik kattınız. Size inanan, sizler için her türlü öz güveni ortaya koyan, antrenörlerinizi, tüm milletimizi en güzel şekilde gururlandırdınız. Her biriniz aslında şampiyonsunuz, 84 milyonun gönlünün altın madalyalı şampiyonlarısınız. Çıktığınız bu yolculukta elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan, göğsümüzü kabartacağınızdan en ufak bir şüphem yok."

"Türkiye artık bir spor ülkesi"

"Türkiye artık, bir spor ülkesi." diyen Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın spora değer veren, sporcuyu seven, onunla ilgilenen, güçlü liderliğinde son 19 yılda gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve tesis yatırımları, yetenek taramalarıyla, hiçbir branşı geride bırakmayacak şekilde kapsamlı bir çalışmayla spor ülkesi olma yolundaki hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her şeyin önce hayal kurmakla başladığını vurgulayarak, Hayalleri gerçekleştirmek için ortaya konan gayret, verilen mücadele başarının en temel unsurudur. Her birinizin bu anlamda ne derece emek verdiğinin, bu anlamlı mücadelenizin en yakın şahidiyim. Sporun en çok yürek işi olduğunun, bir adanmışlık olduğunun en somut ispatısınız. Alnınızdan akan her bir ter, ülkemizin yarınlarının harcı olacak. Verdiğiniz her mücadele, her bir başarı, bu ülkenin milyonlarca pırıl pırıl gencinin umudu, heyecanı oluyor. Göğsünüzde taşıdığınız ay-yıldızlı bayrağının şanına yaraşır şekilde mücadele ortaya koyacağınıza, örnek bir sportmenlik ile ülkemizi temsil edeceğinize yürekten inanıyoruz. Bu aziz milletin çocukları olarak, sahip olduğunuz değerler ve kişiliğiniz ile yine inanıyoruz ki elmas gibi parlayacaksınız. Bu güzel yolculuktaki her bir anınızın, her saniyenin keyfine varın. Ömür boyu yaşayacağınız güzel anıları biriktirin." değerlendirmesinde bulundu.

Paralimpik oyunlarına katılmanın başlı başına bir başarı olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu seviye başlı başına iftihar vesilesi. Bu anlamda bir başarı hikayesinin yazılmasında hiç şüphe yok ki sizler kadar sizler için fedakarlıktan kaçınmayan ailelerinizin de katkıları var. Bu vesile ile sizler gibi pırıl pırıl gençleri yetiştirip, bugünlere getirdikleri için Türkiye adına tüm ailelerinize şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki bu yolculuk bir tarih yazımı noktasında milat olacak. Sizler bu tarihi yazan gençler olarak, şanlı tarihimize geçeceksiniz. Yolunuz açık olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah önümüzdeki hafta müsabakalarınız başladığında sizlerle yine birlikte olacağız. Sizlerle kucaklaşacağız, hasbihal edeceğiz. Bu anlamlı yolculukta milletimize güzel haberlerle milletimize müjde olacaksınız. Rabbim sağlıkla sizleri Tokyo'ya ulaştırsın. Yine sağlıkla afiyetle, mutlulukla, nice madalyalarla ülkemize kavuştursun." açıklamasını yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türk sporcuları uğurlama törenine katıldı. Törende konuşan İlgün, "Herkese başarılar diliyorum, gönlümüz sizlerle. Olimpiyatlar çok farklıymış, ayaklarım titredi, bronz madalya ile bayrağımızı dalgalandırdım. Sizler de en iyi şekilde ülkemizi temsil edebilirsiniz. Yenseniz de yenilseniz de kalbimiz her zaman sizlerle." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ve milli sporcular, kafileyi Tokyo'ya götürecek ve üzerinde Türk bayrağı yer alan uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı
Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı
Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı
Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı
Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı

Türkiye, Milli, Tokyo, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar 15:44 Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor! 15:39 Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor! Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi 15:34 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi
Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi 15:19 Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki 15:09 Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden 14:41 Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden
İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu 14:27 İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi 14:20 Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi

Son Dakika Haberleri
15:44 Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler
15:33 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi
15:18 Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi
15:13 Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın
15:01 Yendiği lenf kanseri tekrar nükseden teknik direktör Faruk Demir, futbolcularıyla vedalaştı
14:41 Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden
14:37 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi
14:26 İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu
14:24 Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı
13:51 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı         
15:42
Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu         
15:37
37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı         
15:26
Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
15:13
Ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar Ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar         
15:02
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı         
14:25
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:17
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 16:06:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement