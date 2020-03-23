Bakan Kasapoğlu: 23 il 36 yurtta, 11 bin 269 kişi karantinada - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışından gelen 11 bin 269 vatandaşın, 23 ilde bulunan 36 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışından Türkiye'ye dönüşlerinde KYK yurtlarında gözlem altına alınan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede devletin bütün kurumlarının, yayılımın durumuna göre elinden gelen tüm önlemleri, hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirdiğini belirtti. Bakan Kasapoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirilen toplantılarda, alınacak önlemlerin sürekli güncellendiğini ve hızlı şekilde uygulamaya geçildiğini vurguladı.

'GENÇLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları arasında çok anlamlı bir eşgüdüm ve koordinasyon bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Başta gençlerimize ve çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, insanlığı tüm felaketlerden korusun. Bu süreç tamamlandığında, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurlayabilmeyi diliyorum. Allah hem milletimizi hem bütün insanlığı tez zamanda selamete çıkarsın" dedi.

23 İDE 36 KYK YURDU TAHSİS EDİLDİ

Bakan Kasapoğlu, şu ana kadar yurtdışından gelen 11 bin 269 vatandaşın, 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu belirtti. 36 yurtta toplam oda sayısının 13 bin 670, kapasite sayısının ise 49 bin 932 olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Ancak bu yurtlarımızda gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her biri karantina kuralları gereği ayrı odalarda kaldıklarını vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Adana Mahmut Sami Ramazanoğlu Yurdu'nda Katar'dan gelen 134 kişi, Ağrı Abdurrahim Arvasi Öğrenci Yurdu'nda İran'dan gelen 3 kişi, Ankara Şehit Özel Harekatçılar Yurdu, Milli İrade Yurdu, Gölbaşı Yurdu, Haymana Öğrenci Yurdunda Umre'den gelen 3 bin 58 kişi, Ardahan Kaşgarlı Mahmut Yurdunda Azerbaycan'dan gelen 58 kişi, Aydın Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdunda Lüksemburg'dan gelen 180 kişi, Bartın Çeşm-i Cihan Yurdunda Umre'den gelen 21 kişi, Bilecek Ertuğrul Gazi Öğrenci Yurdunda 69 asker, Bolu Hayretttin Tokadi ve Seyit Avşar Yurdunda Yunanistan ve Kolombiya'dan gelen 49 kişi, Eskişehir Gündüzalp Yurdunda Umre'den gelen 254 kişi, Hatay Yayladağı Yurdunda Lübnan'dan gelen 6 kişi, Iğdır Yurdunda Azerbaycan'dan gelen 39 kişi, Isparta Murad Hüdavendigar Yurdunda Umre'den gelen 586 kişi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Yurdu, Florya Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Yurdunda Avrupa'dan gelen bin 955 kişi, Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci ve Kastamonu Yurdunda Umre'den gelen ve asker toplam 97 kişi, Kayseri Hunat Hatun Yurdunda Umre'den gelen 252 kişi, Kırklareli Hundi Hatun Yurdunda Gürcistan'dan, Portekiz'den, Lüksemburg'dan, Cezayir'den, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Kanada ve Tunus'dan toplam 487 kişi, Kocaeli Ali Fuat Cebesoy Yurdu, Canfeda Hatun Yurdu, Şerife Gelin Yurdu, Gazi Süleyman Paşa Yurdunda Avrupa'dan ve Tunus'tan gelen 891 kişi, Konya Tahir Büyükkörükçü Yurdu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdunda Umre'den gelen 2 bin 180 kişi, Mersin Kırkkaşık Yurdu, Mersin Kız Yurdunda Kıbrıs'tan gelen 393 öğrenci, Sakarya Arif Nihat Asya Yurdunda Ukrayna'dan gelen 88 kişi, Şırnak Cezeri Yurdunda Kıbrıs'tan gelen 51 öğrenci, Tekirdağ Süleymanpaşa Yurdunda Filipinlerden, Çorlu Erkek Yurdunda Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen 367 kişi, Zonguldak Nesibe Hatun Yurdunda Ukrayna'dan gelen 51 kişinin kaldığını bildirdi.