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Bakan Kasapoğlu: 3 aylık Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: 3 aylık Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak

28.12.2021 22:32
Bakan Kasapoğlu: 3 aylık Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin, ekim, kasım ve aralık ödemelerinin bu gece itibariyle yatıralacağını açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin, ekim, kasım ve aralık ödemelerinin bu gece itibariyle yatıralacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk defa GSB burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde. Ekim, kasım ve aralık ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak" ifadelerini kullandı.Bu kapsamda, bu geceden itibaren öğrencilerin hesaplarına lisans 1950, yüksek lisans 3 bin 900 ve doktora 5 bin 850 TL yatacak.


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Mehmet Kasapoğlu, Kredi, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 3 aylık Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: 3 aylık Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak - Son Dakika
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