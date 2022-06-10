Bakan Kasapoğlu, 30Altı İklim Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çevre bilinci ve hassasiyetinin her zaman gündemlerinde olduğunu belirterek, gençlere bu konuda birlikte proje geliştirme çağrısında bulundu.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Zorlu PSM'de düzenlenen "30Altı İklim Zirvesi"nde gençlerle bir araya geldi.

Çevre bilincinin kurumsal bir yaklaşım gerektirdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin ortaya koydukları projelerde ve bizlerle olan diyaloglarında duyarlılıkları hep kendisini gösteriyor. Gençlerimizin bu anlamdaki yaklaşımlarını çok tutarlı görüyorum. Çevre, hepimiz için bir emanet. Bu emaneti bizler bugün taşıyacağız ve yarın yeni nesillere devredeceğiz. İnsanlık açısından bu dengeyi bozmak hukuku çiğnemektir. Çevre bilinci ve hassasiyeti, bizim hep gündemimizde. Gelin üretin, düşünce geliştirin ve biz bunları destekleyelim." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak dinamik bir kitleye hitap ettiklerini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik ve spor, dinamizmi dolu dolu bizlere hatırlatıyor. En büyük umudumuz, bu dinamizm. Sayılar bazen önemli. Sayıların niteliği her şeyden önemlisi. Bilincin var ve diri olması mühim. Bakanlık olarak bu bilincin her bir gencimiz açısından var olmasını ve onların yaklaşımlarıyla çevre çalışmalarını gençlerimizle birlikte geliştirme düşüncemiz var." diye konuştu.

"Kampları aktifleştireceğiz"

Bakan Kasapoğlu, gençlik kamplarında çevrenin önem verdikleri konulardan biri olduğunun altını çizerek, şu görüşleri paylaştı:

"Gençlik kampları bizim dinamizmimizi ortaya koyan ve sizlerden de katkı beklediğimiz konulardan biri. Doğa ve deniz kampları olmak üzere 2 ana temel üzerine kurulu. Bunların her birinde çevre, gündemdeki ağırlığını artırdığımız konumuz. Eğitimi bu çerçevede önemsiyoruz. Bu işin en genç arkadaşlarımızla buluşturulması ve bu aktivitelerin birliktelik arz etmesi çok önemli. 43 kampımız var. Önümüzdeki süreçte yılın 365 günü kampları aktifleştireceğiz. Gelin, bu kampları sizlerle birlikte tasarlayalım. Yeni yaklaşımlara açığız. Sizin katılımınız çok önemli. Genç ofisler bazında da güzel hayallerimiz var. Çevre çalışmalarında da aktif katılımı gördükçe daha mutlu oluyoruz."

"Tesislerimizde, çevresel hassasiyetle geliştirilen projeler var"

Kurumların bakış açısı, kurumsal yaklaşımlar, iş birlikleri ve çevre konusundaki yaklaşımların süreklilik arz etmesi gereken konular olduğunu aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kurumsal yaklaşım, altyapıdan proje üretmeye kadar pek çok çalışmayı bünyesinde barındırıyor. Bakanlık olarak çok sayıda tesisimiz var. Bunların her birinde çevresel hassasiyetle geliştirilen projeler var. Sıfır atık, geri dönüşüm ve enerji tasarruflarıyla ilgili çalışmalar, gençlik projelerinin desteklenmesi..." şeklinde görüş belirtti.

Doğa ve suyun önemine de dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Suya karşı hepimizin sempatisi vardır. Su, doğa ve tabiat demek. Doğa, vazgeçilmezimiz. Fırsat buldukça doğada vakit geçirmek apayrı bir keyif. Doğayı daha çok koruma bilincini geliştirmemiz gerek. Mümkün olduğunca var olan fırsatı değerlendirmeye ve doğada gençlerle birlikte olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.