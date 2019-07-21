Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verdi
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Bakan Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verdi

39 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verdi.

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Bakan Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verdi
Mehmet Kasapoğlu, Samsung, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:02 Kaynak: AA
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