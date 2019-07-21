Bakan Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verdi
39 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:02 Kaynak: AA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31. Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verdi.
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