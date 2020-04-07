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Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.
6 saat önce
Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:00 Kaynak: AA
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