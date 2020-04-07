Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı. - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı., System.String[]

Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:00 Kaynak: AA

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