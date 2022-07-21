Bakan Kasapoğlu "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı

21.07.2022 15:23

5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım program alanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi Bakan Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan ziyaretçiler ile selamlaşması Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile sohbet etmesi Kasapoğlu'nun etkinliğe...

5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım program alanı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi

Bakan Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan ziyaretçiler ile selamlaşması

Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile sohbet etmesi

Kasapoğlu'nun etkinliğe katılan çocuklar ile fotoğraf çektirmesi

Bakan Kasapoğlu'nun etkinlik alanını gezmesi

Kasapoğlu'nun etkinliğe katılanlar ile fotoğraf çektirmesi

5. İslami Dayanışma Oyunları maskotu ve etkinliğe katılan vatandaşlar KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzunu ve 5. İslami Dayanışma Oyunları oyunlar köyünü ziyaret etti Bakan Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzunu ve 5. İslami Dayanışma Oyunları oyunlar köyünü ziyaret etti Kasapoğlu: '(KYK kredi borçlarına ilişkin düzenleme) Cumhurbaşkanımızın genç dostu siyasetinin yeni bir ürünüdür' Kasapoğlu: '(KYK kredi borçlarına ilişkin düzenleme) Cumhurbaşkanımızın genç dostu siyasetinin yeni bir ürünüdür'
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu '5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım' programına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor
15:37 Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi
15:27 Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra kritik karar! 2011'den bu yana ilk kez faiz artırıldı
15:24 Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu
15:23 Avrupa futbol liglerini yayınlayacak platformlar kesinleşti
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 15:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu "5. İslami Dayanışma Oyunları Etkinlik Tanıtım" programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement