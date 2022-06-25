Bakan Kasapoğlu: "6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık"

25.06.2022 09:59
Bakan Kasapoğlu: "6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların 2022 yılının ilk 6 ayında uluslararası müsabakalarda 34 farklı branşta 621 altın, 695 gümüş ve 916 bronz olmak üzere toplamda 2 bin 232 madalya kazandığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların 2022 yılının ilk 6 ayında uluslararası müsabakalarda 34 farklı branşta 621 altın, 695 gümüş ve 916 bronz olmak üzere toplamda 2 bin 232 madalya kazandığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında kazanılan başarılara dikkati çekerek, "6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık. Sporcularımız uluslararası müsabakalarda 34 farklı branşta 621 altın, 695 gümüş, 916 bronz, toplamda 2 bin 232 madalya kazandı. Bu başarıların arkasında çok planlı bir çalışma var. Sistemimizi 4 ana eksen üzerine inşa ettik. Nasıl mı? Yeteneği erken keşfediyoruz. Yeteneği doğru yönlendiriyoruz. Yeteneği geliştirecek tesis ve bilimsel yaklaşımı hazırlıyoruz. Performans takibini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, sporu hayatının değişmez parçası yapmış bir Türkiye." şeklinde görüş belirten Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Üçüncü sınıfta yetenek taramasıyla ilk verileri topluyoruz. Elit seviye için sporcularımızı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) yönlendiriyoruz. Spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldırarak, milli sporcu bursunu devreye alıyoruz. Sporcularımız kadar ailelerini de sürecin doğru bir parçası yapmak için çalışıyoruz. Okul spor müsabakalarının finallerini TRT Spor Yıldız kanalından yayınlıyoruz. Ailelerin desteği ve heyecanını da sürece katıyoruz."

"Lisanslı sporcu sayımız 11 milyonu geçti"

Bakan Kasapoğlu, sistemin doğru çalıştığını vurgulayarak, "Bakanlığımız, federasyon, sporcu ve antrenörlerimizle kocaman bir aileyiz. Lisanslı sporcu sayımız 11 milyonu geçti. Sistem doğru çalışıyor, başarılar geliyor. Ay yıldızlı bayrağımızı en yükseğe çekmek, İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletmek için el ele çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: '6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık' - Son Dakika

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