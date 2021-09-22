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Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor

22.09.2021 13:59
Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor, System.String[]

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 720 bin öğrencinin yurtlardan faydalandığını belirterek, "190'dan 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var. Her geçen gün artıyor, artmaya da devam edecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 720 bin öğrencinin yurtlardan faydalandığını belirterek, "190'dan 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var. Her geçen gün artıyor, artmaya da devam edecek. Bir yandan eskiyen yurtlar, modernize edilmesi gereken yurtlar deprem vs. koşullar nedeniyle acilen yeniden yapılması gereken yurtlar bir yandan da bunları yapıyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda basın toplantısı düzenledi. Kasapoğlu, 720 bin öğrencinin yurtlardan faydalandığını, yeni hizmete alınacak yurtlarla birlikte tabloyu daha da yukarılara taşımak istediklerini söyledi. Kasapoğlu, "190'dan 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var. Her geçen gün artıyor, artmaya da devam edecek. Bir yandan eskiyen yurtlar, modernize edilmesi gereken yurtlar deprem vs. koşullar nedeniyle acilen yeniden yapılması gereken yurtlar bir yandan da bunları yapıyoruz. Bir yandan da ülkemizin her bir köşesinde bu standartlarda yurtlarımız var. Gençlerimiz her şeyin en iyisine layık. Biz hiçbir özveriden kaçınmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla bu tabloyu daha yukarılara taşıyacağız. Yeni yatırım programlarımız var. Yeni hizmete alacağımız yurtlar var. Ankara'daki eski yurtları yeniledik. 2 hafta sonra törenle hizmete alacağız. Yeni planladıklarımız, devr aldıklarımız, hizmetini devam ettirdiklerimiz var" dedi.

'YERLEŞTİRMELER BAŞLADI'Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin yurt konusu üzerinden algı çalışması yapıldığını, her bir öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti güvencesi altında olduğunu söyledi. 2021-2022'de yeni bir süreç başlattıklarını belirten Kasapoğlu, "Geçen hafta o süreç tamamlandı. O süreç akabinde de yerleştirmelerimiz başladı. Başvuran öğrencilerin bir kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Bu sayı bu yıl 35 bin oldu. Gençlerin bu alandaki tercihlerini il il, ilçe ilçe anbean takip ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki bu kapasiteyi en güzel şekilde yakalayacağız. Dataları, verileri bilmeden 8 milyon öğrenci üzerinden belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altındadır" diye konuştu.'ATTIKLARI İFTİRALARLA BOĞULACAKLAR'Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurtlar üzerindeki eleştirilerine tepi göstererek, "Yalana, abartıya, iftiraya, çarpıtmaya her zamanki gibi yine başvurmaktadırlar. Kısa bir süre önce yaşadığımız felaketlerde ki anlayışları, yangınlardaki anlayışları, bu süreçte ortaya koymuş oldukları iftira kampanyaları yine bu süreçte de muhalefet tarafından ortaya konmaktadır. Ama biz inanıyoruz ki iftira atanlar, yalan söyleyenler, attıkları iftiralarla, yalanlarla boğulacaklardır" ifadesini kullandı.'YURDUN ATIK SUYUNU ÇÖZMEKTEN ACİZLER'Bakan Kasapoğlu, milletin bugüne kadar yapılan algı çalışmalarına prim vermediğini söyleyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu, 8 milyon öğrenci üzerinden yapmış olduğu algı çalışmasında 'biz bunu 1 yılda hallederiz' diyor. İnanın bir büyükşehir belediyesinin 2 yıldır yapmış olduğumuz 4 bin kapasiteli yurdun foseptiğini, atık suyunu dahi bağlayamadığını ifade etmek isterim. Bırakın yurt yapmayı, bırakın kapasite artırmayı onlar bir yurdun su sistemini, atık suyunu dahi çözmekten acizler. Onlara diyoruz ki gölge etmeyin. Gençlerimizin, milletimizin, değerli ailelerinin umutlarını, ümitlerini karartmayın. Sizden başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu. 'ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Kasapoğlu, burs miktarının 45 liradan 650 liraya geldiğini anımsatarak, "450 binlerden 1,5 milyon kişiye verdiğimiz kredi ve burs sayısı var. Bunların hiçbiri lafla olmuyor. Bunların her biri özveri, çalışma ve bir hizmet anlayışının örneği. İnşallah bu çabayı sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha yukarılara taşımak en büyük amacımız. Gençlerle aramıza girmek isteyenlere, gençleri istismar ederek onların umutlarını çalmak isteyenlere inat müjdeyle, iyilikle, güzellikle inşa etmeye devam edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Bu ülkede dikili ağacı, taş üstüne taş koymamış insanlara inat üretmeye devam edeceğiz" dedi.


Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor
Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor
Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor - Son Dakika
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