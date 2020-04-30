Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 vatandaşın bulunduğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde önemli merkezlerden olmayı sürdürüyor.

Yurtlarda yürütülen koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, yeni bilgileri paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtların, salgınla mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulunun çalışmalarıyla, devlet ve millet olarak Kovid-19'a karşı ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 29 bin 284 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 34 bin 452 vatandaşın ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir başka gurur ve sevinç kaynağımız da yurtlarımızda kalan vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler… Vatandaşlarımızın dile getirdiği memnuniyet mesajları, bizlere ayrı bir heyecan, ayrı bir güç veriyor. İnşallah bu süreci atlattığımızda, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurladıktan sonra, yeniden gerçek sahiplerine yani öğrencilerimize en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle yurtlarını, yuvalarını tekrar emanet edeceğiz."