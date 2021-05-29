Bakan Kasapoğlu, 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nın ödül törenine katıldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nın ödül törenine katıldı.

Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'ndeki törende konuşan Kasapoğlu, "İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü birlikte idrak ediyoruz. Tabii pandemi nedeniyle kısıtlılıklar var ama hamdolsun ki aynı heyecanı aynı coşkuyu yaşıyoruz." dedi.

Fethin karanlıktan aydınlığa çıkış olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fetih, adaleti öne çıkarmaktır. Fetih, zulmün karşısında gerektiğinde eliyle gerektiğinde diliyle gerektiğinde kalbiyle var olmaktadır. Fetih, gönüllere girmek demektir. Yaratılmışların en şereflisi insana değer vermek ve insan için gayret göstermektir. İşte bu ruhla şanlı ecdadımızdan almış olduğumuz bu mukaddes emaneti, bu fethin kutlu sancağını yine hep birlikte millet olarak gençlerimizin öncülüğünde ilelebet payidar kılacağız. Ben bu vesileyle bu mukaddes şehri bize emanet eden feth-i mübinin o kutlu müjdesine layık olan güzel kumandanı ve onun güzel askerlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum."

Kasapoğlu, 9. Uluslararası Fetih Kupası ile spordaki varoluşu her alanda olduğu gibi yukarıya taşıdıklarını belirterek, "Sadece birkaç branş değil, her branşta iddiamız var. Daha önceleri sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında şampiyonalarda altın madalyayla bizleri temsil eden sporcularımız var. Ama dedik ya fetih ruhu iki günü eşit olan ziyandadır anlayışıdır. İşte o ruhla, bilimde, sanatta, kültürde, sporda her alanda çıtayı yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu anlamlı organizasyonun bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi ve Okçular Vakfını tebrik ediyorum. Bu organizasyonda ter döken, gayret gösteren, farklı ülkelerden gelen değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı kupanın daha nice yıllar milletimizle ve İstanbul'umuzla buluşmasını temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.