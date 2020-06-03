Bakan Kasapoğlu: 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşımızın karantina süreci sona erdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs sürecinde karantinadaki vatandaşlara hizmet veren Bakanlık yurtlarına ve normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, " Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık" dedi.

Bütün insanlığın Covid-19'a karşı önemli bir sınav verdiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "İlk defa Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede küresel pandemi haline gelen salgına yönelik devletler tedbirler almaya, yayılımı kontrol altında tutacak uygulamalar ortaya koymaya devam ediyorlar. Türkiye olarak, bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en etkili mücadeleyi gösteren 3- 5 ülkeden biri olduk. 2002 yılında 190 olan öğrenci yurdu sayımızı, 18 yılda 774'e yükseltmenin yanı sıra, yurt ve oda kalitemizi de fevkalade artırdık. Bugün Türkiye genelinde 677 bin 804 yatak kapasitemizle, büyük otel zincirleriyle yarışacak donanım ve konfor seviyesinde öğrenci yurtlarına sahibiz" diye konuştu.

BUGÜNE KADAR YURTLARDA KALAN MİSAFİRLERE 57 BİN 452 ADET KİTAP GÖNDERİLDİ

Bakan Kasapoğlu, karantina süreci için, Türkiye genelinde sahip olduğumuz kapasitenin yalnızca %13'ünü kullandıklarını belirterek, "Yurtlarımızda sağlanan destek hizmetlerini, faaliyetlerimizi, uygularımızı kapsayan memnuniyet araştırmasında %85,94'lük bir memnuniyet oranı yakaladık. Yurt altyapımızın ne kadar devasa olduğunu, yapılan yatırımlarla gelinen noktanın ne denli kapsayıcı olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Bu rakamın içerisinde 1.183 askerimiz de bulunuyor. Öte yandan yurtlarımız, yoğun mesailerde, üstün bir fedakarlık örneği göstererek emek veren, bu süreçte evlerine gitmeyi tercih etmeyen sağlık çalışanlarımız için de tahsis edildi. 56 ilimizde bulunan 113 öğrenci yurdumuzda 6 bin 305 sağlık çalışanımızı misafir ettik. Yine 3 bin Adalet Bakanlığı personelimizi de yurtlarımızda ağırladık. 20 ilimizde 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurdumuzu ise ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettik. Buralarda da toplamda 1.232 vatandaşımızı misafir ettik" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN BÜTÜN İHTİYAÇLARI TEDBİRLER KAPSAMINDA RİAYETLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Covid-19 ile mücadelede; tedavi ve aşı çalışmaları ile birlikte karantina uygulamaları da büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Virüsün yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle, özellikle yurda ilk girişlerde uygulanan 14 günlük karantina süreci, mücadelenin sacayaklarından biri olma özelliği taşıyor. Sahip olduğumuz öğrenci yurdu altyapısı, bu süreci en etkili şekilde yönetmemize imkan sağlamıştır. Gururla belirtmeliyim ki Türkiye, sağlık altyapısıyla tedavi uygulamalarında, öğrenci yurdu altyapısıyla ise nitelikli karantina uygulamalarında model bir ülke olmuştur. Dün, ne gerek vardı denilerek baltalanmaya, karalanmaya çalışılan yatırımlarımız, hastanelerimiz, yurtlarımız bugün karşı karşıya kaldığı tehlikelerde ülkemizin en büyük, en kıymetli sığınağı olmuştur. Bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yuvası haline gelmiştir. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları, sosyal mesafe, hijyen, tedbirlere azami riayetle gerçekleştirilmiştir. Odalarımız, rutin bir programa bağlı olarak sürekli dezenfekte edilmiştir. Üç öğün yemek, su, çay, meyve, ilaç gibi ihtiyaçlar odalara servis edilmiştir. Her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakılmıştır. Misafirlerimize, odalarında spor yapmaları için spor malzemeleri gönderilmiştir. Psikolog ve diyetisyen hizmetleriyle, kitap dağıtımlarıyla ve sosyal faaliyetlerle, sürecin misafirler üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilmesi sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

"YURT BAHÇELERİNE 81 BİN ADET FİDAN DİKMEYE BAŞLADIK"

Karantina süreci sonunda bütün misafirleri evlerine uğurlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarımızda ağırladığımız bütün misafirlerimiz adına, yurt bahçelerinde ve belirlenen alanlarda 81 bin adet fidan dikmeye başladık. Bunların 42 bin 444'ü toprakla buluştu. Fidan dikim çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmamız, salgın günlerinin anısı olarak gelecek nesillere aktarılmış bir miras olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği kademeli normalleşme sürecine geçmeye başladık. Yurtlarımız görevlerini tamamladı ve kıymetli gençlerimiz için dezenfekte edilmeye, temizlenmeye ve hazırlanmaya başlandı. Bu süreçte bütün vatandaşlarımıza yurtlarını ve odalarını fedakarca tahsis eden öğrencilerimiz en büyük teşekkürü hak ediyorlar. Verdikleri emanetleri, çok kısa bir süre içerisinde asıl sahiplerine, değerli öğrencilerimize iade edeceğiz. Sağlık Bakanlığımızın ve ona bağlı Bilim Kurulumuz'un yönlendirmeleriyle bundan sonraki 14 günlük karantina süreci artık evlerde geçirilecek" dedi.

"GENÇLİK MERKEZLERİ, GENÇLİK KAMPLARI VE SPOR SALONLARI HİZMETE AÇILDI"

Bakan Kasapoğlu, normalleşme sürecine bağlı olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri, gençlik kampları ve spor salonlarının da ekstra tedbirlerle hizmete açıldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcularımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız için tesislerimizde ayrı ayrı uygulamalarımız olacak. Bu önlemlere riayet ederek, Türkiye geneli yayılan bütün tesislerimizden en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Yeni normallerimizde maske, mesafe ve temizlik üçlüsünü hep birlikte hayatımızın merkezine alarak inşallah eski günlerimize döneceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, devletimizin bütün kurumlarıyla, bütün bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle yürüttüğü güçlü koordinasyonu önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürecek. Bütün imkanlarımızla 7 gün 24 saat gençlerimizin, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu günlere hep birlikte ulaşacağız."