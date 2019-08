Bakan Kasapoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gönlümüz milli takımla

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Bakanımıza destekleri için teşekkürler

İbrahim ALİOĞLU - Mustafa AKIN/ - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'na İstanbul'da yapılan son çalışma sonrası başarı dileklerinde bulundu.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki son çalışmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri de son çalışmada takımı takip etti.

KASAPOĞLU: GÖNLÜMÜZ MİLLİ TAKIMLA

Bakan Kasapoğlu, milli takıma başarı dileklerinde bulunurken, "Federasyon başkanımızla sürekli irtibat halindeyiz, takımın atmosferinden haberimiz var. İyi bir atmosfer gözlemledik. Ekip ve bireysel anlamda arkadaşlarımızı çok kararlı ve inançlı gördüm. Bu anlamda mutluyum. Genç bir kadromuz var. Altyapıdan gelen iyi bir ekibimiz var. Gençlerimize güveniyoruz. Onların o mücadeledeki kararlılığı, mücadele azmi, bu şampiyonada bizi mutlu edecektir diye inanıyoruz. İlk 2'ye kalan takımlar, Olimpiyatlar'da yer alma hakkı kazanacak. Takımımıza başarılar diliyoruz. Gönlümüz onlarla. İnşallah fırsatımızı ayarlamaya çalışacağız ve gönlümüzün onlarla olduğu gibi onlarla beraber olacağız. İnşallah onları uğurladığımız gibi, başarılarla ve sevinçle karşılayacağız" açıklamalarında bulundu.

TÜRKOĞLU: BAKANIMIZA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER

TBF Başkanı Türkoğlu ise Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretinden dolayı mutluluğunu dile getirirken, "Bakanımıza, değerli büyüğüme, dostuma, yoğun zamanında bize zaman ayırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Ülke olarak bizim adımıza en anlamlı organizasyonlardan birisi. Ülke olarak Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda her zaman yer almamız gerektiğine inanan birisiyim. Sporculuk hayatımızda da böyleydi, yöneticilik hayatımızda da bu böyle. Sporculuk dönemimizde her zaman devlet büyüklerimizin, başta Cumhurbaşkanımızın bire bir desteğini hisseden, şu anda da yönetici olarak bu desteği hisseden birisiyim. Bakanımızın federasyonumuza ve sporcularımıza gösterdiği destek, bizi ve onları çok mutlu edecektir. Spor yöneticisi olarak devletle iç içe olmak, devletin desteğini hissetmek her zaman sporcuları olumlu anlamda etkilemiştir. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Bakanımızın da söylediği hedefimiz ilk olarak gruptan çıkmak. İlk 2'ye girdiğimiz takdirde, 2020 Olimpiyatları'nda eleme oynama durumumuz var. Gerek biz, gerekse ekip her şeyin bilincinde. Bu anlamda böyle ziyaretlerin olması hepsini mutlu edecektir. Bu anlamda sporcularımızı ziyaret ettiği için bakanımıza, sporcularımıza destek verdiği için tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak. Ay yıldızlılar, 21 Ağustos Çarşamba günü TSİ 01.25'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Şanghay'a gidip, oradan Suzhou'ya geçecek. Suzhou'da 23-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Atlas Challenge Turnuvası'na katılacak olan milliler, ardından Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay'a gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları

Bakan Kasapoğlu'nun milli takıma başarılar dilemesi