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Bakan Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı

32 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonun finalinde Belarus'u yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Takım'ın başantrenörü Nedim Özbey ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak kazanılan başarıdan dolayı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında ise şu ifadeleri kullandı:
"A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Estonya'da düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Belarus'u 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Tarihinde ilk kez namağlup şekilde Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan milli takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen sporcularımızı ve teknik heyeti gönülden tebrik ediyorum. Bu kıymetli başarının ardından ülkemizi FIVB Challenger Kupası'nda temsil etme hakkını kazanan 'Filenin Efeleri'ne Slovenya'da başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:45 Kaynak: AA
voleybol, Güncel
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