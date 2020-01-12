Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

" Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde göstermiş oldukları üstün performansla olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı gönülden kutluyorum. Son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden millilerimizin bu yılki istikrarlı performansı, Tokyo 2020 öncesinde bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hollanda'da Filenin Sultanları'nı bir an olsun yalnız bırakmayan gurbetçi kardeşlerimize de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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