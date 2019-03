Bakan Kasapoğlu, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde iyi bir sinerji yakaladığını ve başarılı olacağına inandığını söyledi.

Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki mücadelesini değerlendiren Kasapoğlu, "Şenol Güneş hocamız başladı. 1 Haziran itibarıyla tam olarak başlayacak. Şu an ilgili maçlarda görevli. Kampta ciddi bir heyecan var, dinamizm var. Bunu gözlemledik. Hocamızla birlikte oluşan ciddi bir sinerji var. İnşallah takımımızın önümüzdeki maçları güzel şekilde, galip gelerek atlatacağına inanıyorum." dedi.



Futbolcuların dinamizme sahip olmasının ve Şenol Güneş'in hem geçmişteki milli takım başarıları hem de Beşiktaş'ta elde ettiklerinin önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Milli takım adına, yarınlar adına çok ümitli olduğumu ifade etmek istiyorum. Dün gördüğümüz tablo da zaten bunu pekiştirdi." ifadelerini kullandı.



Milli takımda gençleştirme çalışmalarının da olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Önceki dönemlere göre genç bir milli takımımız var. Bu da bir heyecan ve dinamizm katıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kasapoğlu, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası'na gideceğine inandığını dile getirdi.



Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bu her alanda geçerli, sporda da geçerli. Sporun her branşında bu avantajımız var. Ben Türk futbolunun daha ciddi bir şekilde, daha motive olarak, daha pozitif yönde geliştiğine, dönüştüğüne inanıyorum." şeklinde konuştu.



TFF'deki yönetim değişikliği



Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığından istifasına değinen Kasapoğlu, şunları söyledi:



"Yıldırım Bey hakikaten başarılı, özverili bir yönetim dönemi geçirdikten sonra, işlerinin yoğunluğu nedeniyle geçtiğimiz günlerde görevi bıraktı. Kendisine özverili çalışmaları ve katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey genel kurula kadar devam edecek. Kendisi de zaten federasyonun içinden geldi. Tecrübeli, iyi birikimi olan, yönetici bir isim. Federasyonumuzun zaten oluşmuş bir kurumsal yapısı var."



Federasyonun Riva'daki tesislerini de dün ziyaret ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Gerçekten muhteşem bir tesis. Takımlarımız hem orada kamp yapıyorlar hem de federasyonumuzun idari yönden işlemleri orada gerçekleşiyor. Orayı da görünce ayrı gururlandım. Çünkü bakanlığımızın Spor Toto Teşkilatı ile ciddi katkıları var. O anlamda da oradaki devasa tesislerle birlikte, takımımızın yeni heyecanı, yeni ekibimizle, gençlerimizle beraber, inşallah milli takım adına çok daha güzel yarınları ümit ediyorum." diye konuştu.



