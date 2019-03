Bakan Kasapoğlu, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (4)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Türkiye" projesine ilişkin, "Spor Türkiye, Türkiye'de her bir bireyin kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden tesisleri kullanmasıdır." dedi.



Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Tesislerle ilgili düzenlemelerin yapılmasını, kulüplerin yeniden tanımlanması ve geleceğe çok daha farklı bir kulüp anlayışıyla yürünmesini de "Spor Türkiye" kapsamında değerlendiren Kasapoğlu, federasyonlara devlet tarafından çok ciddi desteklerin verildiğini belirtti.



Bu desteklerin daha farklı başarılar getirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Spor Türkiye, Türkiye'de her bir bireyin kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden tesisleri kullanmasıdır. Bu çerçevede federasyon tanımlarımızın daha farklı boyutlara da çekilmesi gerekiyor. Federasyon tanımlamasıyla ilgili Spor Türkiye'nin bir yaklaşımı olacak. Bazı federasyonların konsolide edilmesi mümkün olabilir. Önemli olan etkin bir şekilde yönetilmesi, bizim amacımız bu. Spor Türkiye, gerçekten toplumun tüm kesimlerini kapsayan, herkesin spora erişimini kolaylaştıran ve teşvik eden bir anlayış. Bunu ülkemizin tüm noktalarına uygulayacağız. Bu yüzden Spor Türkiye diyoruz. Spor İstanbul, Spor Trabzon, Spor Konya olacak. İl ve ilçelerimizde ve sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değil, ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla her kesimi kapsayacak. Spor Türkiye, sivil toplum kuruluşlarını bile kapsayacak bir yapı."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya verdiği değere her gün şahit olduklarını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Ciddi tesisleşmemiz var. Sadece futbolda değil, tenis kortlarımız, basketbol ve voleybol ile yüzme alanları. Tesisleşmemiz gerçekten mükemmel. Statlarımız dört dörtlük. Batıda olmayan statlar bizde var. İnsanlarımızın spor alışkanlığını kültür düzeyine çıkartarak daha verimli kılmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Bakan Kasapoğlu, spor tesislerinin kullanımının artması gerektiğini ifade ederek "Gençlerle buluşmalarımda 'İçinizde düzenli olarak spor yapan kimler var?" diye soruyorum. Maalesef cevaplar tam olarak istediğimiz rakamlarda değil. Amacımız bunu arttırmak. Sporun mazereti olmaması gerektiğine inanıyoruz. Her anlamda tesisimiz var. Gece-gündüz tesislerimiz açık. Tesis olmayan yer yok. İnsanlarımıza o katkıyı, o bilinci ciddi anlamda daha görünür kılmak için Spor Türkiye modelimiz var. Spor her kötülüğü yenecektir. Başta obezite olmak üzere sağlık sorunlarını, bağımlılığı pek çok sorunu yenecektir." diye konuştu.



Sporun tabana yayılması gerektiğinin altını çizen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sporu tabana yaymadan, şampiyonluklar hakikaten daha zor olabilecek bir şey. Piramidin altını doldurmamız gerekiyor. Bu manada bundan sonraki süreçte tesislerimizi ciddi şekilde kullanacağız. Bu imkanı sağlayacağız. Gerektiğinde yetmiyorsa yeni tesisler yapacağız. Bu manada bizim tabii antrenörlere yönelik ciddi çalışmalarımız var. Antrenörlerimizin güncellenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz, tüm spor branşlarında. Bunu da yine Spor Türkiye adı altında değerlendiriyoruz. Eğitici havuzu çok önemli. Hem bu havuzu zenginleştireceğiz hem de daha dinamik ve etkin kılacağız. Yeni antrenörler kazandırma çerçevesinde birtakım projelerimiz mevcut."



Tesis yöneticiliği noktasında ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Tesis yöneticiliği, hakem yetiştirme ve birinci kademe antrenörlükle ilgili hem üniversitelerimizle hem milli eğitim camiamızla iş birliğimiz var. Akademik camiayla iş birliğini özellikle önemsiyoruz. Bu anlamda antrenör konusu bizim için tesis kadar önemli bir konu. Sporcuya, insana yön veren antrenör. O antrenör ne kadar güçlü olursa, tesislerimiz antrenörlerle ne kadar dolu olursa hem sportif başarının hem de insanlarımızın spora olan ilgi ve alakasının daha yüksek olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Üretim için her türlü desteği ve imkanı seferber edeceklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Tüm branşlarda yeni antrenörler kazanmaya yönelik birtakım çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Bizim hedefimiz orta vadede 20 bin antrenör. Bu bizim sportif anlamda o dönüşümü gerçekleştirmemiz için gerekli. Yetiştiricileri yetiştirmek. Sadece spor tesislerimizi değil, okullarımızı da değerlendireceğiz. Şu an tüm tesislerimiz okullara açık. Öğrencilerimizi tesislerimizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Her şey onlar için. Bu sayede yaşayan tesisler oluyor. Spor Türkiye kapsamında spor liseleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla çalışmalarımız var. Malum stadyumlarımız var. Bunların daha fonksiyonel olması çerçevesinde bazı statlarımızı yeniden düzenleme kararı aldık. Statlarımızın içinde spor liseleri inşa edeceğiz. Uygun olan statlarımız için öyle bir çalışmamız var. Stadın daha yaşanır olmasını sağlayacağız. Gençlik merkezlerimizdeki spor alanlarımız var. Okul bahçelerine kurduğumuz spor alanları var. Bunları mahalleli de kullanıyor. Bunları hem arttırıp hem daha verimli nasıl kullanırızın gayreti içerisindeyiz. Bunu kısa sürede başaracağımıza inanıyoruz."



Bakan Kasapoğlu ayrıca, "Bugün Dünya Şiir Günü. Erbain'in yazarı ve 40 yaşında olan şairimiz (İsmet Özel) şu an Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi görüyor, yoğun bakımda. Kendisine şifa diliyor, hayırlı uzun ömür temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



