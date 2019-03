Bakan Kasapoğlu, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (5)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikinci 100 günlük eylem planlarında istenilen hedeflere ulaştıklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Bakanlık olarak gerçekleştirdikleri ikinci 100 günlük eylem planı hakkında görüşlerini aktaran Kasapoğlu, "Bu anlamda gerek tesisleşme gerek sporun tabana yayılmasıyla ilgili hedeflere ciddi anlamda ulaştık. Yurtlarımız ve gençlik merkezlerimizle ilgili hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bağımlılık karşıtı çalışmalarımızın da önemli bir ilgi ve sorumluluk alanımızda olduğunu düşünüyorum. İkinci 100 günlük eylem planında hedefleri güzel bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Spor Türkiye" projesi hakkında da bilgi veren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Eğitim sürecini yönetmemiz gerekiyor. Yüzme, atletizm ve cimnastik gibi temel branşlarımız var. Bu proje çok ses getiren ve halkın çok rağbet ettiği bir proje. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle hedeflerimizi ciddi anlamda aştık. Her yerden talep var. Avrupa Yüzme Birliğinin dikkatini çektik. Bizim projemizi tüm dünyaya örnek gösterdiler. Amacımız hedeflediğimiz rakamları çok aşmak. Yüzme çok önemli bir branş. Herkese yüzme öğretmek istiyoruz; fiziki anlamda insanları geliştiren sağlıklı bir spor. Yapılan havuzlar yüzmeye olan erişimi ciddi anlamda kolaylaştırdı. Yeni havuzların müjdesini veriyorum. Butik havuz projelerimiz var. Havuzları mahalle bazlı yaparak kolay erişebilir hale getireceğiz. Herkesi mutlaka yüzme öğrenmeye davet ediyorum. Bu imkanı tüm halkımıza sağlayacağız." şeklinde konuştu.



"Yetenek taraması projesinde çok güzel sonuçlar elde ettik"



Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" ile çok güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.



Bu projeyi çok önemsediklerini aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok güzel sonuçlar elde ettik. İlkokul 3 ve 4'ten başlıyoruz. Çocuklarımızı farklı yönlerden tarıyoruz. Bunların hepsi bilimsel bazlı kriterler. Bu manada çocuğumuzun potansiyelini ölçüyoruz. Bu çerçevede kendisini ilgili alana yönlendiriyoruz. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin çocuğumuzun taramasını yaptık. Bu rakamı da bir yıl içinde 2,5 milyona çıkaracağız. Yetenekli olmayanları da ilgili duyduğu bir başka alanda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Spordan koparmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Hiçbir çocuğumuzu kaybetme lüksümüz yok. Tüm imkanları seferber edeceğiz. Yaklaşık 50 bine yakın genci elit sporcu havuzumuza alıyoruz. Orada onlarla özel olarak ilgileniyoruz, özel hocalar nezaretinde. Bu proje ülkemiz açısında çok önemli. Toplumun da duyarlılığına teşekkür ediyorum. Eskrimde bir elit sporcu ile ilgili bir madalya kazandık. Atıcılıkta da başarı elde eden bir gencimiz var. Bu manada projenin meyvelerini de almaya başladık. Çok ümitliyiz."



"Amatör kulüplerin misyonu çok önemli"



Amatör kulüplerin desteklenmesini her fırsatta gündeme getirdiklerini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Okullarda kulüpleşmeyi çok önemsiyoruz. Gençlerin tecrübe kazanması çok önemli. Bu noktada uygulama yaptık, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğimizle. Bine yakın okul kulübü kurduk. 150 milyon liraya yakın yatırım sözleşmesi imzaladık. Okullarda yetiştireceğimiz sporcular ve kuracağımız kulüplerle yarının sporcuları ve kulüp yöneticilerini yetiştireceğiz. Kuracağımız tesislerle, hem ülke genelinde hem de bölgesel anlamda Gaziantep'in o manada ayrı bir yeri var. Gaziantep halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nın yıkımının tamamlandığını belirten Kasapoğlu, "Çok güzel bir proje var. Eryaman Stadı'nı açtık. Butik ve çok güzel bir stat oldu. Hem spor yapmak hem de izlemek için. Bu manada Burdur Üniversitesi ile stat çalışması yaptık. Sadece üniversitenin değil Burdur halkının kullanacağı bir stat. İçinde derslikler de var. Günün her saatinde kullanılacak stat. Eğitim ile sporun iç içe olmasını önemsiyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız tesislerde görüşümüz bu şekilde. Dört dörtlük sahalarımız var. Hepsi insanlar için. Elbette kullanılacak ve eskiyecek. Bizim gerçekten bu gelişimi sağlamamız gerek." değerlendirmesinde bulundu.



"Kadınları spor projelerimizin odağında düşünüyoruz"



Kadınlar ve engellilere yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Kadınlar bizim için çok önemli. Toplumun mimarı. Kadınları spor projelerimizin odağında düşünüyoruz. Kadınların öncülük ettiği spor anlayışının bizi başarıya götüreceğine inanıyorum. Bizim kadınları sporun, sportif yaşamın öncüsü kılma yönünde düşüncemiz var. Bunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hanımefendilere ilan ettim. Kadınlarımızın daha rahat kullanacağı şekilde spor tesislerini dizayn ediyoruz. Yine çalışan kadınlar için çalışma mekanlarında spor tesisi kazandırma yönünde çalışmamız var."



Kadınlar için proje üretmeye devam ettiklerini aktaran Kasapoğlu, "Kadınlarımız için ne yapsak az gerçekten. Pilates kampanyamız var. Kadınların daha çok ilgi gösterdiği bir spor. Bunu Kilis'ten başlattık. Kadın spor merkezi açtık. 7/24 işleyen bir tesis. Yer yok. Bir tane daha açmayı planlıyorlar. Kadınlar için imkanları seferber ettik. Onların ilgilisini görmek bize motivasyon veriyor." diye konuştu.



Özel sporcularla ilgili de çok güzel çalışmalar yaptıklarının altını çizen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Engelli sporcuların yetiştirilmesi ve beden eğitimi öğretmenlerimizin yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bugün Down Sendromu Farkındalık Günü. Bu vesileyle down sendromlu sporcuları alınlarından öpüyorum. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlik merkezlerimiz de engellilere erişim noktasında önemli. Tematik gençlik merkezi açtık Mersin'de. Önemli bir çalışma. Çalışmalarımızın sınırı yok. Engelli sporcuların daha rahat ulaşım sağlamaları için özel otobüsler dizayn ettirdik. Engelli vatandaşlarla ilgili her branşta çalışmalarımız eğitsel anlamda devam edecek. Özel eğitimli okullarda görevli öğretmenlerimizle ilgili bir kitap seti hazırladık. Onları ayrıca önemsiyoruz."



"2002'ye göre 3 misli tesisleşme var"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tesisleşme ve altyapı çalışmaları hakkında ise şunları kaydetti:



"Türkiye'de 2002'ye göre 3 misli tesisleşme var. Belediye ve diğer kurumların yaptıklarını saymıyorum. Onları da katarsak devasa bir yatırım var. Gelecekte bunları daha da arttıracağız. İl ziyaretlerinde belediye başkanlarıyla spor projelerini revize noktasında konuşuyoruz. Onların heyecanlarına şahit oluyorum. Birlikte gerçekleştireceğimiz iş birliğinin önemli bir sinerji meydana getirdiğini gözlemliyoruz. Hem tesisleri daha güzel kullanma ve hem de yeni tesisleri inşa etme noktasında güzel çalışmalarımız olacak. Kırşehir'de belediye başkanının çok güzel çalışmaları var. Sportif anlamda belediye başkanımıza destek olacağız. Yereldeki yöneticilerle iş birliğine Zeytinburnu da güzel bir örnek. Murat Aydın başkanın da yazdığı başarı hikayesini görmek bizi mutlu etti. Bu başarı hikayelerini belediyelerimizle daha güçlü şekilde yazmanın kararlılığındayız."



