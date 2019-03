Bakan Kasapoğlu, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (6)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, 2002 yılından bu yana büyük bir ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Kasapoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Öğrencilerin barınma ihtiyacı önceliğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Ancak biz sadece barınma ihtiyacını gidermiyoruz. Öğrencilerimiz için ikinci bir üniversite olma düşüncesindeyiz. Onların ilmi, kültürel, sanatsal anlamda ihtiyaçlarını giderme noktasında da devam eden ciddi çalışmalarımız, yeni projelerimiz var. 2002 yılında 180 bin olan yatak kapasitemiz şu an 700 binlerde. Ciddi ilerleme var." değerlendirmesinde bulundu.



Kasapoğlu, yurtlardaki konforu değerlendirerek şunları söyledi:



"Konfor olarak eskiden 15-20 kişilik odalar vardı. Ranza sisteminden şu anda büyük ölçüde baza sistemine geçildi. Yurtlar o kadar konforlu ki bazı öğrencilerimiz tatilde evlerine gitmiyor. Ayrıca öğrencilerimiz için bu yıl yurtlarımıza hiç zam da yapmadık. Barınmanın yanında yemekhanelerimizde çok güzel gıda takviyemiz var. Pek çok çeşidin olduğu menümüz var. Beslenme yardımımız söz konusu. Yatak kapasitemizi 2023 itibarıyla 900 bine çıkarma planımız var. Bundan sonraki süreçte kampüslerimize yurt inşa etme çalışmamız var. Üniversitelerle sözleşmelerimizi imzaladık. Yoldaki zamanı, yol masrafını düşürme, enerjilerini yolda tüketmeme adına. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi ile var. ODTÜ'de rektörümüz yer tahsisi yaptı. Orada da yurdumuz olacak. Yurtlarımız konforlu şekilde çalışmaya devam edecek."



"Gençlerimiz dışarıya, evine dahi gitmek istemeyecek." diyerek sözlerini sürdüren Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yurtlarımızda kültürel aktiviteler, sanatsal aktiviteler, dil eğitiminden diksiyona kadar, sanat, sinema, kitap söyleşileri, tiyatro kulüpleri, dış alanlara kurduğumuz spor alanları... Ben yurtlarımızın öğrencilerimizin evi olduğunu göğsümü gere gere ifade ediyorum. Gençlerimize evlerindeki sıcaklığı aratmamak istiyoruz. İyi yetişsinler, kendilerini iyi donatsınlar. Onlara güveniyoruz. Türkiye'yi daha güçlü şekilde daha ileriye taşıma gayretini göstermeleri için bizim bu imkanları sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın yurtlarımızla ilgili ciddi takibi ve emeği var. Konfor ve yatak kapasitesinin gelişmesini çok ciddi takip ettiğini ben şahsen biliyorum." ifadelerini kullandı.



Öğrencilere sağlanan kredi ve burs miktarları ile ilgili de açıklamada bulunan Kasapoğlu "Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak 1 milyon 600 bin gencimize sağladığımız kredi ve burs desteğimiz var. Önemli bir rakam. 2002 yılında 45 lira olan kredi ve burs şu an 500 lira. Yüksek lisans talebesine bin lira, doktora talebesine bin 500 lira. Destekler 10-12 kat artmış durumda. Gençlerimize ne kadar destek versek az. Her şeyimiz gençlerimiz için. İstanbul Teknik, Marmara gibi ülkemizin köklü üniversitelerinin kampüslerinde yurt yapma projelerimizin pek çoğunu 2 yıl içinde 2020 bitmeden hayata geçiririz diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Bisiklet projesi



Bakan Kasapoğlu, bisikleti önemsediklerini belirterek, "Hem bir spor enstrümanı olarak hem de gerçekten ulaşım aracı olarak, çevreci ve ekonomik olarak önemsiyoruz. Kampüslerde gerçekleştirmeye başladığımız bisiklet yolları ve bisiklet destekleri projesi var. Bunu ODTÜ'de hayata geçiriyoruz. Diğer üniversite rektörleriyle de bunu zaman zaman konuşuyorum. Bizi dinamik tutan bir spor aracı." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa'da insanların 10-12 kilometre bisiklete bindiğini hatırlatan Kasapoğlu şunları kaydetti:



"Bizler neden bu rakamlara ulaşmayalım. Bunun için gerekli altyapı bazı yerlerde zaten var. Olmayan yerlerde bunu hazırlamanın gayretindeyiz. Yeni süreçte kampüs açtığımız yurtlarda öğrenci yurttan derse bisikletiyle gidecek. Ortak bisiklet havuzu olacak. Bu imkanları arttıracağız."



Millet kıraathaneleri



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, millet kıraathanelerine ilişkin de şunları söyledi:



"Millet kıraathaneleri gerçekten mükemmel bir proje. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gelişen bu proje nedeniyle kendilerine şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bizim kültürümüzde okumak ve kitap önemli bir olgu. Bu manada da millet kıraathaneleri okumayı teşvik eden ve kitabı gündeme alan bir yaklaşım oldu. Her yaştan insanımızın bu konudaki ilgisi ve alakası bizim mutlu ediyor."



Bakanlık olarak projelere verdikleri desteklerden bahseden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Pek çok projeyi değerlendirip finansal destek sağlıyoruz. Millet kıraathanesi yönünde pek çok proje geldi. Onları da destekledik. Her yerde irili ufaklı pek çok millet kıraathanesini hizmete alıyoruz. Devamı da geliyor. Yine gençlik merkezlerimizi 7/24 açıyoruz. Kendini genç hissedenleri genç olarak tanımlıyoruz. Herkese açık. Spor salonları içine millet kıraathaneleri açma çalışmamız var. Bazı yerlerde başladık. Kitabı her yerde yaygınlaştıracağız. Kitap bizim için en önemli arkadaş. Bu manada Bakanlık olarak kitap çalışmamız var. Her gencimize kitap hediye ediyoruz."



Gönüllük Yılı



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini belirtti.



Bu yıl gönüllülüğü daha da yayma çalışmasını esas aldıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik. Genetik anlamda da kültürel kodlarımızla ciddi manada iyiliksever özelliğimiz var. Gençleri mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda bu yola kanalize etme çerçevesinde 2019 yılında gönüllülüğü daha da yayma çalışmasını esas aldık. Yarın da bunu Lütfi Kırdar'da sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte paylaşacağız. Bizim Bakanlık olarak 4 milyona yakın birlikte çalıştığımız gencimiz var. Tarımdan kültüre, sağlığa ve adalete kadar pek çok alanda. İnşallah diğer bakanlıklarla iş birliği yaparak gençleri alana alacağız. Güzel bir sinerjiyi oluşturmuş olacağız."



Konuşmasında gençlik merkezlerine de değinen Kasapoğlu, "Bizim gençlik merkezlerimizde naylon poşet yerine artık gönüllü gençlerin yaptığı bez torbalarımız var. Çevre dostu. Bunu gençlerimiz hazırlıyor. Bu torbalardan 200 bin adedini dağıttık." dedi.



Radyo projesine ilişkin Kasapoğlu, "Gençlerimiz burada gönüllülük esasına göre çalışıyor. 'Aynı frekanstayız' sloganıyla 100 günlük hedef kapsamındaki bir projemiz. Yeni radyocuları yetiştirme noktasında güzel bir proje oldu. Sizi konuk etmek isteriz ama bu sefer soruları ben sorarım." ifadelerini kullandı.



Gençler arası kültür ve sanat yarışmalarını da anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Bilgi ve şiir yarışmamız var. Ayrıca Türk müziği ve tiyatro etkinliklerimiz var. Gençlerin ilgilendiği tüm alanları bizim alanımız olarak görüyoruz. Kültürden, sanata, edebiyata ve şiire kadar. Edebiyat bizim için önemli. Gönüllülük çalışmasında kadirşinas milletimizi görev almaya davet ediyorum."



Başlatılan yetenek taramasıyla ilgili olarak velilere bilgilendirme yapacaklarına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Velilerin bilgilendirilmesi noktasında çalışmamız var. Bilgilendirme mektubu hazırlanıyor. Veriler onlarla paylaşılacak. Velilerin iş birliği bizim için çok önemli. Kendileri E-Devlet'ten de öğrenebilirler. Aşama aşama paylaşacağız. Bu konularla ilgili bizimle irtibata geçebilirler. Bizim amacımız çocuklarımızı kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin pek çok organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Marmaris'teki Dünya Ralli Şampiyonası'nın, Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla onurlandırdığı bir final töreni vardı. Organizasyonların çerçevesini ve kalitesini daha yüksek noktalara taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya, Nihad Sami Banarlı'nın "Türkçenin Sırları", Cahit Zarifoğlu'nun "Yaşamak" ve Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitaplarını hediye etti.



