Bakan Kasapoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 11:00
Bakan Kasapoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye'de haberciliğin öncüsü, referans bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansının 102. yılını kutluyorum. Ülkemizin sesi olmayı sürdürecek olan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılar diliyorum."

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Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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