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Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi"
6 saat önce
- Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüs tehdidi nedeniyle liglerin ertelendiğini açıkladı.
- Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi"
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüs tehdidi nedeniyle liglerin ertelendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:30 Kaynak: İHA
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