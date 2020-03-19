Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu açıkladı: 'Ligler ertelendi' - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi"

6 saat önce

- Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüs tehdidi nedeniyle liglerin ertelendiğini açıkladı.

- Bakan Kasapoğlu açıkladı: "Ligler ertelendi"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüs tehdidi nedeniyle liglerin ertelendiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu açıkladı: Ligler ertelendi

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:30 Kaynak: İHA

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