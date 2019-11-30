Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: Açılışı biz yapıyoruz, finali de yapmamamız için hiçbir neden yok
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: Açılışı biz yapıyoruz, finali de yapmamamız için hiçbir neden yok - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu: Açılışı biz yapıyoruz, finali de yapmamamız için hiçbir neden yok

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda yer aldığı A Grubu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu: Açılışı biz yapıyoruz, finali de yapmamamız için hiçbir neden yok, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuraları sonunda yer aldığı A Grubu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.


A Milli Futbol Takımı, Mehmet Kasapoğlu, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:38 Kaynak: DHA
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