Bakan Kasapoğlu Afyonkarahisar'da değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu Afyonkarahisar'da değerlendirme toplantısına katıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bir dizi temas ve ziyaretle de bulanan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Afyonkarahisar Valilisi Gökmen Çiçek'i ziyaret ettikten sonra Özel bir kuruma ait toplantı salonunda gerçekleştirilen İl değerlendirme Toplantı'sına katıldı. Toplantı öncesi Ak Parti Gençlik Kolları üyesi gençler tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu burada fotoğraf çektirdi. Daha sonra toplantı salonuna geçen Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri; Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Vali Gökmen Çiçek ve kurum müdürleri istişarelerde bulundular. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.