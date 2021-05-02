SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır

02.05.2021 20:04

Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktırAli Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR, (DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Ekstrem sporlarla, kış sporlarıyla, su sporlarıyla her alanda inşallah Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır. Bir marka destinasyonu olacak. İnşallah bunu el birliğiyle sağlayacağız' dedi.

Afyonkarahisar'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Ayazini köyünde yapılan çalışmaları yerinde gördü. Ardından Emre Gölü'nde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları da inceleyen Bakan Kasapoğlu, daha sonra kent merkezinde bulunan Akarçay'daki kano merkezi yerini de inceledi. Afyonkarahisar'a yapılacak yatırımlarla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, kente Türkiye'nin en donanımlı Spor Lisesini el birliğiyle inşa edeceklerini aktardı.

AFYON İSTİŞARE TOPLANTISINDA MASAYA YATIRILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'a yapılacak yatırımları değerlendirdiği ziyaretinde çok bereketli bir gün olduğunu belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Afyonkarahisar'da tamamlanan çok ciddi projeler olduğunu söyleyen Kasapoğlu, 'Afyonkarahisar Belediyesi ve bakanlığımızın iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar var. Bu çalışmalar ciddi bir boyuta geldi. Tabii ki dinamik ve hızlı şekilde gelişen bir ülke olmamız hasebiyle bu çıtayı her geçen gün daha yükseğe taşıma gayretlerimiz vardır. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuz vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin her alandaki dönüşümü sağlık, ekonomi, alt yapı, eğitim ve tabii ki gençlik ve spor vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Bu noktada hamdolsun Afyonkarahisar'da Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızla ciddi bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Hamdolsun hem Afyonkarahisar merkezi hem de ilçelerimiz, köylerimiz adına futbolu, basketbolu, voleybolu, tenisi, yüzmesi pek çok branşı farklı şekilde güçlendirecek tesislerimizi ve ilgili lokasyonlarımızı konuştuk. Havuzlarıyla, salonlarıyla ve semt sahalarıyla, basketbolu, voleyboluyla pek çok alanda hizmet verecektir' dedi.

"BİNİCİLİK VE SU SPORLARI ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK"

Sözünü ettiği yatırımların yanında Gençlik Merkezlerinin de hizmet vereceğini ifade eden Kasapoğlu şunları kaydetti: 'Afyonkarahisar'da yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Emre Gölü etrafındaki çalışmalarımızı inceledik. Bilindiği üzere orada binicilikle ilgili, su sporlarıyla ilgili çalışmalar var. İnşallah onları en kısa sürede tamamlayacağız. Birlikte incelediğimiz Akarçay'ın etrafındaki Kano Merkezi ve onunla kadınlarımız odaklı inşa edeceğimiz fitness salonlarımızı yerinde gördük. Tüm bunların hayırlı olmasını diliyorum.'

"TÜRKİYE'NİN EN DONANIMLI SPOR LİSESİNİ İNŞA EDECEĞİZ"

Afyonkarahisar yatırımlarıyla ilgili değerlendirmeyi Kocatepe Spor Kompleksi üzerinde yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Bulunduğumuz bölge bilindiği üzere spor kompleksimizdir. Spor kompleksimiz içerisinde; stadyumumuz, tenis kortlarımız, salonlarımız bulunmaktadır. Bunlarla entegre bir şekilde faaliyet gösterecek Türkiye'nin en donanımlı Spor Lisesini yine buraya el birliği ile inşa edeceğiz. İnşallah Spor Lisesi inşaatı da başlamış olacak. Sadece Afyonkarahisar insanımıza değil tüm bölgeye hitap edecek bir Spor Lisesi olacak. Bununla birlikte tabii sporcularıyla sadece yerel ölçekte değil, tüm dünya da ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp, şampiyonluk elde ederek İstiklal Marşımızı dinletecek sporcularımızı, şampiyonlarımızı inşallah Afyonkarahisar'ımızdan, ilçelerimizden yetiştireceğiz' ifadelerini kullandı.

"AFYON'DA GÜZEL İŞ BİRLİĞİ VAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Vali Gökmen Çiçek'e örnek iş birlikleri için teşekkür etti. Kasapoğlu, 'Çünkü Afyonkarahisar'da güzel bir iş birliği, güzel bir sinerji var. İnşallah bu sinerjinin etkisiyle hem bu yatırımlarımızı hızlı bir şekilde Afyonkarahisar'ımıza, ilçelerimize kazandıracağız. İnanıyorum ki bunları Gençlik Merkezlerimizle, Sultandağı ilçemizde inşa edeceğimiz Gençlik Kampımızla yurdumuzun dört bir yanından buraya gelecek gençlerimize bu hizmetleri kardeşlik iklimini sağlayarak vereceğiz. Hem sporcular hem de spor turizmi açısından hem yarının donanımlı gençleri açısından inşallah çalışmalarımız ülkemiz için güçlü yarınlarımız için devam edecek. Tüm bunlar bizlere ayrı heyecanlar verecek. Her bir yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

"AFYON GENELİNDE YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK"

Bakan Kasapoğlu, yurt genelinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin devam ettiğini, pandemi şartlarına rağmen hedefe ulaştıklarını, kısıtlamaların ardından yeni bir atılım gerçekleştireceklerini de ifade etti. Afyonkarahisar Belediyesi'nin devam eden inşaat çalışmalarına katkı vererek ivme kazandıracaklarını söyleyen Kasapoğlu, 'Afyonkarahisar ve ilçelerinde yüzme bilmeyen kalmayacak. Bu da bizim önemli iddialarımızdan biridir. Okçulukla ilgili çalışma belediyemiz tarafından sürdürülen çalışmaya katkı vereceğiz. Geleneksel sporlarımız hem Gençlik Merkezlerimizde hem de Afyonkarahisar'ımızın merkezinde inşallah ayrı bir ivme kazanacaktır. Bunlarla birlikte on bin pota kapsamında 150 potamızı da il merkezi ve ilçelerimize kazandırarak yeni dev adamları ülkemize kazandıracağız. İnşallah sokak basketbolunu da geliştireceğiz. Bu heyecanı yaşatmak istiyoruz. Ekstrem sporlarla, kış sporlarıyla, su sporlarıyla her alanda inşallah Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır. Bir marka destinasyonu olacak. İnşallah bunu el birliğiyle sağlayacağız. Güreş ve atletizmle tüm branşlarla inşallah bu çıtayı yukarı taşıyacağız. Bu çalışmalara katkı sağlayanlara ve ev sahiplikleri nedeniyle Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyorum' dedi.

SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır
SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır

Mehmet Kasapoğlu, Karahisar, Akarçay, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Bakan Kasapoğlu: Afyonkarahisar tüm dünyanın bildiği bir spor destinasyonu olacaktır - Son Dakika Spor


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