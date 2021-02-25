Bakan Kasapoğlu, Ağrı Dağı'nda dağcılarla bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Ağrı Dağı'nda dağcılarla bir araya geldi

25.02.2021 19:15
Bakan Kasapoğlu, Ağrı Dağı'nda dağcılarla bir araya geldi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı Dağı'nın spor turizmi açısından Türkiye'nin çatısı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin gücünü göstermesi açısından, yedi düvele karşı gelinen nokta itibarıyla önemli bir sembol.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı Dağı'nın spor turizmi açısından Türkiye'nin çatısı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin gücünü göstermesi açısından, yedi düvele karşı gelinen nokta itibarıyla önemli bir sembol. Hava da soğuk olsa başkaları başka emellerle buraları, buraların gençlerine, Türkiye'nin gençlerine kapatmaya çalışsalar dahi bunun önlenemeyeceğini görmüş oldular." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Doğubeyazıt ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerinde kampçı ve sporcuları ziyaretinde katıldığı CNN Türk canlı yayınında, beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı için "Bütün dağların pirisin, süslü bir gelin gibisin." türküsünü hatırlattı.

Ağrı Dağı'nın, hem dağcılık açısından hem de spor turizmi açısından sembol bir mekan olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, burasının, ülkenin de kıymetli hazinelerinden biri olduğunu belirtti.

"6 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyük gücü sayesinde Ağrı Dağı'nı spora, turizme ve halkımızın faydasına her anlamda açmış bulunmaktayız. Bu anlamda sporun evrensel mesajının burada da çok güzel bir şekilde temaruz ettiğini de görmekten ayrı bir heyecan ve mutluluk duydum." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, emeği olan herkese, güvenlik güçlerine müteşekkir olduklarını söyledi.

Kasapoğlu, sporcuların ve dağcıların geçtiğimiz iki hafta önce burada tırmanışa geçtiklerini anımsatarak, kış ve tipi koşullarında dağcıların 4 bin 800 noktasına kadar geldiğini ifade etti.

Dağcıların ve sporcuların coşkusunun önemine dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu alana (Ağrı Dağı) ülkemiz başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen tırmanışçılar da var. Sporun dönüştüren, iyileştiren gücüyle inşallah bütün kötülüklerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ülkemiz pek çok anlamda Rabbimizin bahşettiği güzellikler ve zenginliklere sahip. Biz de bu zenginlikleri daha çok erişilebilir kılmak ve marka destinasyonları haline getirme anlamında da tüm kurumlarımızla iş birliğine devam edeceğiz. Özellikle ülkemizin son 19 yılda geldiği nokta, Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki bu devrim her alanda sporda da turizmde de var olduğu gibi spor turizminde de inşallah farklı bölgelerimizi de bu güzel bölgemiz gibi daha yukarılara taşıma kararlılığındayız. İnanıyoruz ki Ağrı, Doğu Beyazıt ve Ağrı Dağı'mız çok kısa bir vadede hak etmiş olduğu yere gelecek. Çok genç sporcularımız var. Sporcularımızla, bu işe kendini adayan gönül dolusu bu anlamda cabası ve inancı olan gençlerimizle ve halkımızla bunu başaracağız."

Kasapoğlu, sporu birkaç branştan ibaret görmediklerini, Ağrı'nın da kendilerine sporun zenginliğini gösteren bir il olduğunu vurguladı.

"Sporun öncüsü kadınlar diyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızla, gençlerimizle, bütün halkımızla sporun evrensel mesajını güçlü bir şekilde başarılarla taçlandırarak tüm dünyaya olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında, Avrupa'da, her yerde Türkiye'nin sporcularının gücünü, başarısını, potansiyelini, daha farklı seviyelere getireceğiz. (Ağrı Dağı) Spor turizmi açısından Türkiye'nin çatısı, Türkiye'nin gücünü göstermesi açısından, yedi düvele karşı gelinen nokta itibarıyla önemli bir sembol. Hava da soğuk olsa başkaları başka emellerle buraları, buraların gençlerine, Türkiye'nin gençlerine kapatmaya çalışsalar dahi bunun önlenemeyeceğini görmüş oldular. Az önce dağcıların yaktığı ateş ve çaylarıyla içimizi ısıtmış olduk. Onların varlığı, heyecanı bizim yüreğimizi ısıtıyor, kalbimizi ferahlatıyor. Hamdolsun tüm güvenlik güçlerimizle birlikte gelinen noktada, buraların ilelebet Türkiye Cumhuriyeti'nin en zirve noktalarında hakimiyetinin var olacağını bizlere müjdeliyor."

Mehmet Kasapoğlu, Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Ağrı Dağı'nda dağcılarla bir araya geldi - Son Dakika


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