Bakan Kasapoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret etti

19.01.2021 19:59

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kadroların inanmışlığı bugüne kadar kimseye nasip olmayacak bir hizmet sürecini yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kadroların inanmışlığı bugüne kadar kimseye nasip olmayacak bir hizmet sürecini yaşattı." dedi.

Kasapoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaretinde, kurumlarla sıkı iş birliği halinde çalışarak hem gençlikle hem de sporla ilgili çok verimli yatırımları bugüne kadar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hizmette sınır olmadığını vurgulayan Kasapoğlu, daha iyi ve güzelini inşa edebildikçe daha çok heyecan ve mutluluk duyduklarını aktardı.

Kasapoğlu, bu manada teşkilatın gücünün de çok mühim olduğunu vurgulayarak, "Teşkilatımızın birliği, beraberliği bu işin en kritik yönü çünkü biz diğer siyasi oluşumların çok çok ötesinde bir hareketiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki liderliği, kadroların inanmışlığı bugüne kadar kimseye nasip olmayacak bir hizmet sürecini yaşattı. Buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi aramızdaki kardeşlik. Bu kardeşlik ruhunu diri tutmak ve birbirimizin hukukunu korumak önemli." diye konuştu.

Trabzon'un hiçbir zaman bu davayı mahcup etmediğini ve en güzel şekliyle demokrasinin, milli iradenin yanında yer aldığının altını çizen Kasapoğlu, bundan sonra da teşkilatın bu işin öncüsü, lokomotifi olarak yine en güzelini ortaya koyacağına inandığını dile getirdi.

Kasapoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Olağan Kongresinin gelecek günlerde yapılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzde kongre süreci var, yine ana ilkelerimizle, ruhumuzla, heyecanımızla, inancımızla inanıyorum ki en güzel bir yönetim yine buradan, sizlerin arasından çıkaracaktır. Bu kadrolar ve liderimizin, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu kutlu yürüyüş devam edecektir. Tabii bizler de tüm ülkemize hizmet etmenin bakanlık olarak hem gençlik alanında hem spor alanında heyecanını yaşıyoruz arkadaşlarımızla birlikte."

Kasapoğlu, pek çok yatırımın bitmek üzere olduğunu belirterek, bir sonraki seyahatinde açılışlarını yapmayı, yeni çalışmaların temelini atmayı ve birtakım yeni konuları konuşmayı planladıklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora ve Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu ve teşkilat mensuplarının katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu tarihi belediye binasında ziyaret eden Kasapoğlu, Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine de gitti.

Kasapoğlu, bir süre sohbet ettiği sporculara forma, kitap, basketbol topu ve raketlerin de yer aldığı çeşitli spor malzemeleri hediye etti.???????

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret etti

Mehmet Kasapoğlu, Murat Zorluoğlu, AK Parti, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika


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