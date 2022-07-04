Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nı izlemek için Cezayir'e geldi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nı izlemek için Cezayir'e geldi Açıklaması

04.07.2022 19:35
Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nı izlemek için Cezayir'e geldi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporcularımız, her alanda bize büyük heyecan yaşatıyor, adeta tarih yazıyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporcularımız, her alanda bize büyük heyecan yaşatıyor, adeta tarih yazıyorlar. Her alanda iddiası olan, her alanda zirvede bir Türkiye var." dedi.

Bakan Kasapoğlu, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcuları izlemek için Cezayir'in Oran kentine geldi.

Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını izlemek için Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'na gelen Kasapoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sporcuların mücadelesinin her yönüyle gurur verici olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız, her alanda bize büyük heyecan yaşatıyor, adeta tarih yazıyorlar. Bocce, tekvando, güreş, yüzme, voleybol...Her alanda iddiası olan, her alanda zirvede bir Türkiye var." diye konuştu.

Akdeniz Oyunları'nda 320 sporcunun mücadele ettiğini ve 100'e yakın madalya kazanıldığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Madalyalarımızın yarıya yakını kadın sporcularımıza ait. Diyoruz ya 'kadın odaklı spor' diye. Bu da bizim için çok ama çok önemli bir sonuç ve mutluluk." ifadelerini kullandı.

"Biz bu tip organizasyonlara birkaç kişiyle katılırdık"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin eskiden bazı branşlarda temsil edecek sporcu bulamadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkelerin kalabalık kafileleri varken biz bu tip organizasyonlara birkaç kişiyle katılırdık. Ama şu an hamdolsun hem sayı anlamında hem kalite hem de performans anlamında dolu dolu bir ekibimiz var. Bocceden yüzmeye, yüzmeden cimnastiğe kadar her alanda iddiamız var. Pek çok branşta sporcularımız birinci sırada. Hemen hemen tüm branşlarda ilk üçteyiz. Bunlar çok anlamlı sonuçlar. Sadece bugünler için değil daha aydınlık daha güçlü spor yarınları için de bu sonuçlar büyük ümitleri barındırıyor."

Bu başarıları yakalamak için pek çok proje yaptıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, yaptıkları projelerin işe yaradığını gördükleri için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 9'uncu gününde 12 madalya aldı Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 9'uncu gününde 12 madalya aldı 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nı izlemek için Cezayir'e geldi Açıklaması - Son Dakika

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