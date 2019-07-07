Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Ali Gürbüz'ü tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, Ali Gürbüz'ü tebrik etti

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'ü kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Ali Gürbüz'ü tebrik etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'ü kutladı.
Bakan Kasapoğlu'nun yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:50 Kaynak: AA
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Edirne, Güncel
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