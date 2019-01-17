Bakan Kasapoğlu, Ali Koç'u Kabul Etti
56 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
'u makamında kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul yaklaşık 30 dakika sürdü.
Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:49 Kaynak: AA
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Bakan Kasapoğlu, Ali Koç'u Kabul Etti
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