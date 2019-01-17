Bakan Kasapoğlu Ali Koç'u Kabul Etti
39 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç
ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü. Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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