Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Ali Koç'u Kabul Etti

Bakan Kasapoğlu Ali Koç'u Kabul Etti

39 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu Ali Koç'u Kabul Etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü. Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

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