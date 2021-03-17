BAKAN KASAPOĞLU: ALLAH BU MİLLETE TEKRAR İSTİKLAL MARŞI'NI YAZDIRMASIN - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "100. Yılında İstiklal Destanı Genç Gönüllüler Buluşması" programına katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, "Üretken gençlerimiz ile yarınlar çok daha aydınlık olacak. İstiklal Marşı'mızın 100. yılı vesilesiyle başlattığımız faaliyetlere devam edeceğiz. Ülke olarak güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğimizi temenni ediyorum. Allah bu millete tekrar İstiklal Marşı'nı yazdırmasın" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen organizasyonda konuşan Bakan Kasapoğlu "İstiklal destanımızın 100. yılındayız. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandığı müddetçe bu aziz milletin başı asla yere eğilmeyecektir. Bu aziz coğrafyayı bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Mehmet Akif deyince aklımıza İstiklal Marşı geliyor. Bir milletin düşüncesini, hissiyatını ortaya koyan mısraların sahibi olmak Akif'i anlamlı kılan özelliklerden biri. Akif sadece İstiklal Marşı ile değil pek çok yazısı, düşüncesi ve şiiri ile milletimizin gönlünde taht kurmuştur" dedi.

"AKİF'İN SESİ VE İNANCIYLA YETİŞEN NESİLLER BU ÜLKENİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR"

Bakan Kasapoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Akif sadece milletimiz için değil, tüm mazlum milletler için bir İstiklal ve hürriyet kahramanıdır. Akif'in sesi ve inancıyla yetişen nesiller bu ülkenin en büyük teminatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'İstiklal Marşımız, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metnidir.' O yüzden 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak kutlanması kararı bizlere ayrı bir mutluluk veriyor." Gençlere inancının tam olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Yürüttüğümüz görevleri, gençliğimiz adına vekaleten yürütüyoruz. İnanıyoruz ki kutlu coğrafyanın yarınları da siz değerli gençlere emanet. Bizlerin görevi sizleri sadece yarınlara hazırlamak değil, bu günlerde de aktif görev almanızı sağlamak. Bu güzel gençler bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. İnanıyoruz k gençlerimiz ecdadımızın mukaddes emanetini daha yukarılara taşıyacaktır. Üretken gençlerimiz ile yarınlar çok daha aydınlık olacak. İstiklal Marşımızın 100. yılı vesilesiyle başlattığımız faaliyetlere devam edeceğiz. Ülke olarak güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğimizi temenni ediyorum. Allah bu millete tekrar İstiklal Marşı'nı yazdırmasın" diye konuştu. Program Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın video konferans yoluyla gerçekleştireceği konuşma ile sona erecek.