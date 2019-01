Bakan Kasapoğlu Almanya'daki Türk Öğrencilerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor, bütün kötülüklerin panzehiridir.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor, bütün kötülüklerin panzehiridir. Hiçbir gencimizin kendisine zarar verecek bir alışkanlığa ya da mecraya kapılmasını istemeyiz. Bunun için var gücümüzle mücadele etmekten de kaçınmayız." dedi.



Almanya'nın Köln kentindeki Yunus Emre Enstitüsünde, Türk üniversite öğrencilerinin oluşturduğu US Akademisyenler Platformu'nun organize ettiği programa katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, sporun günümüzde insanlık için evrensel bir buluşma noktası olduğunu belirtti.



Sporun, bireyler için de sağlıklı ve yapıcı bir hayatın anahtarı niteliği taşıdığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Sporu mutlaka hayatınızın önemli bir parçası haline getirmenizi tavsiye ediyorum. Sporun vesile olduğu ortak sevinç ve heyecan duygularını doyasıya yaşayın ve yaşatın." ifadesini kullandı.



Kasapoğlu, sporun bütün insanlık için, farklılıkları bir arada kaynaştıran, barışı, dostluğu, beraber olma duygularını en üst seviyede yaşatan çok önemli bir imkan olduğunu kaydederek, gençlerden hem sağlıklı bir hayat yaşamak hem de insanlığın ortak geleceğine güzellikler katmak için mutlaka spor yapmalarını istedi.



Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Spor bütün kötülüklerin panzehiridir. Hiçbir gencimizin kendisine zarar verecek bir alışkanlığa ya da mecraya kapılmasını istemeyiz. Bunun için var gücümüzle mücadele etmekten de kaçınmayız. Bu vesileyle sizlerden yalnız ülkemizi değil, bütün insanlığı tehdit eden terör örgütlerine karşı uyanık olmanızı da rica ediyorum. İradenizi ortadan kaldıracak, sizleri felakete sürükleyecek her türlü bağımlılığa karşı sağlam durmanızı, dirayetli olmanızı bekliyorum. Kimsenin sizin geleceğinizi çalmaya, en güzel yıllarınızı gasbetmeye hakkı yok. Her biriniz bizim için, ülkeniz ve milletiniz için özel ve değerlisiniz. Sizi çok seviyoruz. Size bütün kalbimizle inanıyor, güveniyoruz."



"Gönüllülük Zirvesi"



Türkiye'nin mücadele verdiği terör örgütlerinin, esasında bütün insanlığı tehdit ettiğini, bu anlamda bütün insanlık adına bir mücadele verdiklerini kaydeden Kasapoğlu, "Lütfen Türkiye'yi iyi izleyin, iyi takip edin. Türkiye'nin insanlığa sevgi, adalet ve merhamet yayma çabasını iyi okuyun. Türkiye özleminizi belki tamamen bitirmek mümkün olmaz ama en aza indirmek adına yapılması gereken ne varsa yapacağımıza söz veriyorum. Bakanlık olarak 2019 yılını Türkiye'de 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik. Bu kapsamda pek çok çalışma yapacak ve bir Gönüllülük Zirvesi gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.



Gençlere buradaki gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde olmalarını ve bunların faaliyetlerine iştirak etmelerini tavsiye eden Kasapoğlu, "Önemli olan güzel işler yapmak, bu güzel işlerden güzel neticeler almaktır. Sizler, içinde bulunduğunuz bu toplumda örnek olur, başarılar kazanırsanız, inanın en az sizler kadar bizler de mutlu olur, sizlerle gurur duyarız." dedi.



Kasapoğlu, "Hayat boyu başarılı, sağlıklı ve mutlu olmanızı temenni ediyorum. Okumaktan, üretmekten, sağlıklı ve aydınlık bir hayat için çalışmaktan lütfen vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden gidin. Umudunuz, heyecanınız, birliğiniz daim olsun." diye konuştu.

