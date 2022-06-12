Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa 'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda 240 puanla dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Özgan'ı tebrik etti.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan para atıcı Aysel Özgan'ı kutladı - Son Dakika

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