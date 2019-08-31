Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Altıntaş ve Dumlupınar'ı ziyaret etti
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Bakan Kasapoğlu Altıntaş ve Dumlupınar'ı ziyaret etti

2 saat önce

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kütahya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altıntaş ve Dumlupınar ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu Altıntaş ve Dumlupınar'ı ziyaret etti, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kütahya'ya gelen Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altıntaş ve Dumlupınar ilçe belediyelerini ziyaret etti.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ile Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ı makamlarında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, zafere ev sahipliği yapan Altıntaş ve Dumlupınar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden başkanlar, ilçenin genel durumu ve çalışmaları hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgiler verdi.


Bakan Kasapoğlu belediye ziyaretlerinin ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip istek ve arzularını dinledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu eşlik etti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
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