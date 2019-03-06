Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Amacımız Size Hizmetkar Olmak"

Bakan Kasapoğlu: "Amacımız Size Hizmetkar Olmak"

7 dakika önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle'de halka hitap etti.

Bakan Kasapoğlu:
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle'de halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:58 Kaynak: AA

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