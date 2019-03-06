Bakan Kasapoğlu: "Amacımız Size Hizmetkar Olmak"
7 dakika önce
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle'de halka hitap etti.
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle'de halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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