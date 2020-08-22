Bakan Kasapoğlu: Amacımız, uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: Amacımız, uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak

GENÇLİK ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, amaçlarının halkın spora erişimini sağlamak ve performans noktasında da iddialı gençler yetiştirerek uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu: Amacımız, uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak, System.String[]

GENÇLİK ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, amaçlarının halkın spora erişimini sağlamak ve performans noktasında da iddialı gençler yetiştirerek uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret için Yalova'ya geldi. Bakan Kasapoğlu'nu Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve parti üyeleri ile birlikte vatandaşlar karşıladı. İlk olarak Valiliğe geçen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Yalova Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Yalova'da yeni bir döneme başladıklarını belirterek, "AK Parti'nin hizmet odaklı, gönül odaklı belediyecilik anlayışını inşallah Yalovamıza çok daha güçlü bir şekilde tesir etme noktasında gayretlerimiz var. Bakanlık olarak, tüm illerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz açıkçası bizim hizmet alanımız, yoğun faaliyet gösterdiğimiz noktalar. Bu çerçevede de Yalova'da, gerek Yalovalılarımızı, gerek ilçelerimizi, hem spor hem gençlik anlamında nasıl daha yukarılara taşırız amacıyla geldik" dedi.'ÇOK GÜZEL PROJELERİMİZ VAR'Yerel yönetimlerle olan işbirliğine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Gelecek perspektifimiz, yarınlara olan yürüyüşümüz noktasında çok önemli projeleri bugün itibariyle, hem devam eden projeleri, hem yarınlarda gerçekleştireceklerimizi konuştuk. Bunların protokollerini inşallah önümüzdeki günlerde Ankara'da gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimlerle olan işbirliği çok önemli. Bu işbirliğinin doğuracağı sinerji ile inşallah yarınların şampiyonlarını sporun her branşında, gençlerimize yapacağımız yatırımlarla da her alanda donanımlı gençleri tıpkı diğer illerimizde olduğu gibi Yalovamızdan da çıkaracağız. Bu anlamda iddialıyız. Gerek sporun popüler branşları, gerek diğer branşlar olsun, bu anlamda çok güzel projelerimiz var" diye konuştu.'YALOVA SU SPORLARI AÇISINDAN ÇOK ZENGİN BİR İL'Yalova'da stadyumun modern hale getirilmesi noktasında çalışmaların bulunduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, Yalovaspor ve ilin diğer amatör kulüplerine yerel yönetimlerin desteği noktasında önemli adımlar atıldığını belirtti.Yalova'nın su sporları açısından çok zengin bir il olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Yalova Su Sporları Merkezi'ni de inşallah Yalova'mıza en kısa zamanda kazandıracağız. Bizim amacımız sadece birkaç branş değil tüm branşlarda hem halkımızın spora erişimini sağlamak hem de performans noktasında iddialı olan gençlerimizi yetiştirebilmek. Hem ulusal, hem uluslararası anlamda şampiyonlar çıkarabilmek" ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu ayrıca, 500 kapasiteli yurdun da Ekim ayında tamamlanacağını sözlerine ekledi.GENÇLERLE BULUŞTU, KİTAP DAĞITTI

Bakan Kasapoğlu daha sonrasında beraberindeki heyet ile birlikte esnafı ziyaret etti. Kafeler bölgesinde gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, burada gençlere koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu. Gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, ayrıca kitaplar dağıttı. Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından, AK Parti Yalova teşkilatına geçerek, partililerle bir araya geldi.


Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 16:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: Amacımız, uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak - Son Dakika
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