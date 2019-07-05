Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Amacımız yarınların Türkiye'sini yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, toplumun her...
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Bakan Kasapoğlu: "Amacımız yarınların Türkiye'sini yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, toplumun her...

16 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.
Bakan Kasapoğlu: Amacımız yarınların Türkiye'sini yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, toplumun her...
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:40 Kaynak: AA
gençlik ve spor bakanı, belarus, avrupa, Güncel
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