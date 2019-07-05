Bakan Kasapoğlu: "Amacımız yarınların Türkiye'sini yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, toplumun her...
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:40 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa
Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.
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