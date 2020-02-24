Bakan Kasapoğlu, Amasya Gençlik Buluşması'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Amasya Gençlik Buluşması'na katıldı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Amasya Gençlik Buluşması'na katıldı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Herkesin spor yapması lazım, spor yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü bizim her yerde tesisimiz var. Spor tesisleri sizlerle güzel, sizlerin bu tesislerde olması, gece gündüz kullanması en büyük hedefimiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Herkesin spor yapması lazım, spor yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü bizim her yerde tesisimiz var. Spor tesisleri sizlerle güzel, sizlerin bu tesislerde olması, gece gündüz kullanması en büyük hedefimiz." dedi.

Amasya Üniversitesinde düzenlenen Amasya Gençlik Buluşması'na katılan Kasapoğlu, gençlerin kendileri için en büyük enerji ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Gençlerin sadece ülkenin değil dünyanın umudu olduklarını belirten Kasapoğlu, "O yüzden bizler de sizlerin talepleri doğrultusunda, sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, sizleri yarınlara hazırlama noktasında heyecan içerisindeyiz. İnşallah sizlerle birlikte yarınlara olan bu yürüyüşümüzde, sizlerle olan projelerimizin her zaman daha güzelini ve daha iyisini doğru bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bizim sizlere olan ilgimiz, sizlere olan sevgimiz, çok özel ve anlamlı bir sevgi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri seven ve önemseyen bir lider olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"En somut örneklerinden bir tanesini sizlere ifade edeyim, seçme seçilme yaşı. Bir zamanlar 30'du seçilme yaşı, seçilme yaşının 18'e gelmesinin en büyük mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Muhalefet partileri itiraz etti, dediler ki 'siz çoluk çocuğu mu meclise alacaksınız', Cumhurbaşkanımız 'hayır, ben gençlerimize güveniyorum, gençlerimize inanıyorum' dedi. Bugün meclisimizde gençler var, belediyelerimizde gençler var. Her yerde gençlerimiz var, ne diyoruz o yüzden, gücümüz gençliğimiz."

Bakanlık olarak 2019 yılında gönüllülük faaliyetlerine başladıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra her yıl bizim için gönüllülük yılı. 2019 yılı tanıtım anlamında başladığımız bir yıldı ama bu gönüllülük faaliyetini her geçen yıl artıracağız o yüzden sizi bugünden itibaren bu faaliyetlere beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu şehir gönül şehri Amasya, bu gönül şehrinde yaşayan gençler bu platforma üye olacaklar, gönülden katkı sağlayarak öncü gençler olacaklar. Herkesin spor yapması lazım, spor yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü bizim her yerde tesisimiz var. Spor tesisleri sizlerle güzel, sizlerin bu tesislerde olması gece gündüz kullanması en büyük hedefimiz."

Bakan Kasapoğlu, Amasya Gençlik Buluşması'na katıldı

Mehmet Kasapoğlu, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:17 Kaynak: AA
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