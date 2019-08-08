Bakan Kasapoğlu: "Ankara'da, güzel bir atmosferde centilmence rekabet dolu bir maç izledik"
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2019 TFF Süper Kupa Finalinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:48 Kaynak: İHA
2019 TFF Süper Kupa
Finalinin ardından Gençlik ve Spor
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Nihat Özdemir
basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hem Akhisarspor'u hem Galatasaray
'ı tebrik ediyorum. Ankara
'da, güzel bir atmosferde centilmence rekabet dolu bir maç izledik. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Özel bir final maçı oldu. Galatasaray kazanarak şampiyon oldu. Geçen yıl Akhisarspor olmuştu. Bu sene Galatasaray. Hayırlı uğurlu olsun. Bu gece Avrupa
'da maçımız vardı. Başakşehir
, Olympiakos
karşında 1-0 mağlup oldu. Ama rövanşında ümitliyiz. Yarın ki maçlar bizim için Türkiye'miz için çok önemli Trabzonspor
Prag'da oynayacak. Malatyaspor
'umuz'da Belgrad
'da oynayacak. İyi haberleri yarın deplasmandan almış olacağız. İki takımımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA
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