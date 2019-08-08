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- Bakan Kasapoğlu: "Ankara'da, güzel bir atmosferde centilmence rekabet dolu bir maç izledik"- TFF...

14 dakika önce

Bakan Kasapoğlu: "Ankara'da, güzel bir atmosferde centilmence rekabet dolu bir maç izledik" TFF Başkanı Özdemir: "Özel bir final maçı oldu"ANKARA - 2019 TFF Süper Kupa Finalinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir...

Bakan Kasapoğlu: " Ankara'da, güzel bir atmosferde centilmence rekabet dolu bir maç izledik"
TFF Başkanı Özdemir: "Özel bir final maçı oldu"
ANKARA - 2019 TFF Süper Kupa Finalinin ardından Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hem Akhisarspor'u hem Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ankara'da, güzel bir atmosferde centilmence rekabet dolu bir maç izledik. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Özel bir final maçı oldu. Galatasaray kazanarak şampiyon oldu. Geçen yıl Akhisarspor olmuştu. Bu sene Galatasaray. Hayırlı uğurlu olsun. Bu gece Avrupa'da maçımız vardı. Başakşehir, Olympiakos karşında 1-0 mağlup oldu. Ama rövanşında ümitliyiz. Yarın ki maçlar bizim için Türkiye'miz için çok önemli Trabzonspor Prag'da oynayacak. Malatyaspor'umuz'da Belgrad'da oynayacak. İyi haberleri yarın deplasmandan almış olacağız. İki takımımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:17 Kaynak: İHA
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