Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da portatif yüzme havuzunda çocuklarla bir araya geldi.

Yenimahalle'deki Hasan Doğan Stadı'nda yer alan portatif havuzda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların aldığı yüzme eğitimini de izleyen Kasapoğlu, ailelerle de sohbet etti.

Kasapoğlu, çocuklarla ilgilendikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gördüğü manzara karşısındaki mutluluğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burayı görünce mutlu olmamak mümkün değil. Bu güzelliklere şahit olmak hakikaten bize güç veriyor. Ankara'da 9 portatif havuz kurduk. Bunun yanında tabi diğer havuzlarımız da var. Pandemi koşullarında bu havuzlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Yenimahalle'deki gençlerimizin sevinçlerine ortak olduk. Ailelerimizle de görüştük, onlar da çok mutlu. Biz biliyorsunuz 2020 yılı için 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefi koymuştuk. Pandemiye rağmen bu hedefi aşacağız. Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmek. Yüzme bilmeyen kalmasın. Bu projemiz güçlü bir şekilde ilerliyor."

Türkiye'nin sporda iddiasını vurgulayan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye her alanda zirveye oynuyor. Zirveye oynadığımız, çok iddialı olduğumuz alanlardan birisi de spor. Sporun da sadece birkaç branşı değil bütün branşlarda yeteneğimiz ve potansiyelimiz var. Türkiye'nin her yerinde binlerce tesisimizde güzel tablolarımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde havuzlar açıldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Kadınlarımız, gençlerimiz bizim öncelikli kitlelerimiz. Toplumumuzu spora yönlendirme konusunda kadınlarımızın misyonu çok önemli. 'Sporun öncüsü kadınlar' projemiz de güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Gençler, çocuklar neredeyse, biz oradayız. Bu proje bu ifadenin aksiyon almış şekli. Performansıyla hakikaten dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızın sayısını artırmak temel hedefimiz. Bu hedefle güçlü bir şekilde yürüyoruz. Pandemi koşullarında da tedbirleri azami şekilde uyguluyoruz. Bu süreci de atlatınca sporu kitlelerle buluşturma noktasında çıtayı yükseğe taşıyacağız. Spor demek, sağlık demek. İnanıyoruz ki sporuyla, bilimiyle, kültürüyle, sanatıyla donanmış gençler ülkemizin çıtasını da çok daha yukarılara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.